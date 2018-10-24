蘋果10月30日二次新品發表會 郭明錤點名五家廠商成大贏家

蘋果電腦即將在 10 月 30 日舉行第二場新品發表會，天風國際證券分析師郭明錤分析，蘋果可能會推出新款 iPad、Mac 與相關配件，看好立訊 (002475-CN)、長盈精密(300115-CN)、瑞儀(6176-TW)、先進光(3362-TW)、美律(2439-TW) 等相關廠商將受惠。

郭明錤在最新研究報告指出，30 日的新品發表會重點， iPad 部分會推出 2 款新 iPad Pro，配備 USB-C、更好顯示器與新設計的 Apple Pencil。預計 Apple 將在未來 3-6 個月內開賣配備升級處理器與更低成本面板的新款 iPad mini，但不確定這項產品是否在本次發表會上亮相。

Mac 部分，本次推出的新機型包括低價版筆電腦與既有的 MacBook、iMac 與 Mac mini 機型處理器更新。配件方面，預計今年底或明年初蘋果將開賣新 AirPods 與 AirPower。

郭明錤表示，立訊、長盈精密、瑞儀與先進光將是這次新品發表會的主要贏家。以蘋果最大配件供貨商立訊來說，不僅受惠 iPad 配備 USB-C 後的相關配件新需求，與美律合資的美特為 Mac 聲學零組件供應商，更分別占 MacBook 與 iMac 30-40% 與 70-80% 供應比重，可望大吃補。

長盈精密則是新款低價版筆電機殼底部件的新供應商，由於設計與生產能力優於預期，供應比重可望從 5-10% 拉高到 15-20%。至於身為供應 iPad 與 Mac 獨家背光供應商的瑞儀，因 iPad Pro 面板品質需求拉高，單價大幅提升 100%，可望貢獻瑞儀今年第四季與 2019 年營收穫利。

先進光則是供應 MacBook 機型新鏡頭，加上規格提升，鏡頭單價也 Windwos 筆電鏡頭拉高 40-50%，營收和獲利可望吞大補丸。