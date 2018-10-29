美國9月通貨膨脹小幅減緩 PCE指數年率下降至2%

美國政府週一公布，9 月消費者支出上升 0.4%，符合分析師預估，為連續第七個月上升。

9 月個人收入上升 0.2%，創 13 個月來最小升幅。

通貨膨脹壓力似乎有所減緩。

美國 9 月個人消費支出物價指數 (PCE)--Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 上升 0.1%，年率則由 8 月的的 2.2% 下降至 2%。

扣除食品與能源，9 月核心 PCE 指數上升 0.2%，年率持平於 2%，為連續第五個月守於 2%。

美國人於 9 月將更多支出用於購買新車與卡車及娛樂用品。他們的保健費用也增加。

9 月支出增加超越收入增加，可能是因颶風佛羅倫斯造成破壞的影響。

由於增加的支出多過增加的收入，美國 9 月儲蓄率下降至 6.2%，8 月為 6.4%。今年以來，美國儲蓄率持續下降，2 月儲蓄率為 7.4%，為二年高點。

目前為止，消費者支出的速度足以維持經濟的強勢，通貨膨脹似乎也獲得抑制。2% 的通貨膨脹率正是聯準會 (Fed) 所樂見的數據。

投資人所擔憂的是，未來幾個月，通貨膨脹進一步上升，促使 Fed 持續升息。

美國失業率創下自 1960 年代末期以來最低點，推升了工資。企業則苦於技術工人難找，如卡車駕駛。這些擔憂使得近來的股價下跌。