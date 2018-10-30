大麻類股大跌 Curaleaf加拿大上市 大麻商IGC下市

美國大麻零售商和生產商 Curaleaf (CURA-TN) 週一 (29 日) 開始在加拿大上市，帶來了 45 億美元的巨額估值。與此同時，另一家擁有醫用大麻業務併計劃進入 CBD 飲料市場的印度全球化資本 (IGC-US) 正朝著相反的方向發展，將從交易所下市。

近期大麻股較夯，美國大麻連鎖店 MedMen 於 5 月份以 6 億美元的價格在 CSE 上市。據報導，由眾議院議長 John Boehner 支持的美國大麻公司 Acreage Holdings 正在尋求高達 25 億美元的估值。 8 月，Constellation Brands (STZ-US) 投資 40 億美元於 Canopy Growth。本月，MedMen 和另一家公司 iAnthus Capital 都宣布了各自價值超過 6 億美元的收購交易。

然而，在加拿大開始大麻娛樂合法化後，大麻股開始崩潰，他們週一繼續拋售。

Curaleaf 在加拿大證券交易所下跌約 27%。在美國上市的大麻股票中，Canopy Growth (CGC-US) 今日股市暴跌 14.55%，Cronos Group (CRON-US) 下跌 12.60%，Tilray (TLRY-US) 下跌 16.10%，Aurora Cannabis (ACB-US) 下跌 16.12%。這些公司都在加拿大開展業務。

IGC 股價日線騎士團 / 圖：谷歌

IGC 的股票在市場開盤前停止，紐約證券交易所 NYSE 表示將開始立即暫停交易。

Curaleaf 執行董事長 Boris Jordan 上週接受采訪時，將大麻股票的回落歸因於近期趨勢，而表示大麻類股正處於重新定位的階段。他認為，更多的大麻投資者正在退出加拿大市場，因該市場估值過高、增長潛力有限，而部分原因在於加拿大的人口規模不夠大。

Jordan 表示，美國市場規模更大，因此增長潛力更大，而美股比加拿大股票便宜很多，也還有很多交易正在進行中所以存在相對重新定位。

對於美國大麻業的未來發展，Jordan 認為足以相互競爭的時辰還需要 3 到 5 年時間，而目前非法市場，無論是街頭經銷商還是更複雜的在線商店，才是更直接的競爭，所以企業務必要將售價壓低至非法販毒商的水位。

Curaleaf 今年上半營收為 2370 萬美元，但獲利為虧損 -980 萬美元。

Curaleaf 總部位於美國麻州 Wakefield 市，以私募方式籌集了 4 億美元的它，由 Canaccord 和 GMP Securities 領導。目前開始在加拿大證券交易所進行交易，該交易所已經成為美國大麻公司籌集資金和吸引股東的快速道路。該公司將以「CURA」的股票交易方式進行交易。

目前在美國 12 個州擁有或經營著 28 個藥房的 Curaleaf 還有 12 個種植場所和 9 個加工廠。商店數量可能使其成為美國最大的大麻零售商。

據 GMP Securities 分析師 Robert Fagan 在一份研究報告中寫道，「CURA 擁有美國最大的藥房連鎖店，以及最常見品牌商店的足跡。因此，認為 Curaleaf 品牌在同行中具有最高的全國知名度，這必應支持市場份額」。

執行長 Joseph Lusardi 也提到，「我們仍然致力於通過積極性、有機成長、和戰略性的資本部署來擴大我們的業務，將我們的品牌擴展到最具吸引力的美國市場」。Curaleaf 通過反向收購上市。在反向收購中，私營公司通過與已經存在的上市公司合併而上市，而上市企業通常是一個很少或沒有營運的外殼。

前俄羅斯牛奶商 Unimilk 高層，Andrei Blokh 擁有 Curaleaf 約 41.7% 的二等投票權。

(注意：大麻在台灣為管制物品，也被視為毒品，屬違法禁品。製造、運輸、持有、販賣和使用者，都屬違法。)