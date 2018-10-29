美科技史第3大！IBM 砸340億併開源軟體紅帽 Red Hat

電腦服務商 IBM (IBM-US) 週日 (28 日) 宣布，正在收購價值 340 億美元的開源軟體技術分銷商紅帽公司 Red Hat (RHT-US)。

據聯合聲明，IBM 將支付現金購買紅帽的所有股票，每股 190 美元。在交易宣布之前，紅帽股票週五收於盤後 118.19 美元。價格大約是 63% 溢價。

Red Hat 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

開源軟體製造商將成為 IBM 混合雲部門的一個部門。紅帽執行長 Jim Whitehurst 將加入 IBM 的高級管理團隊並向執行長 Ginni Rometty 匯報工作。摩根大通 J.P. Morgan (JPM-US) 為 IBM 提供諮詢服務，並領導紅帽交易的融資。

61 歲的 Rometty 對此重申自己還年輕，近期不會離開目前 IBM 執行長一職。她近年來希望把 IBM 導向一間更邁向雲端科技、人工智慧 AI、及資安軟體的企業。

此次收購是迄今為止 IBM 有史以來最大的一筆交易，也是美國科技史上第 3 大交易。不包括 AOL 與時代華納的合併，最大的科技併購為 2016 年戴爾和 EMC 的 670 億美元，以及 JDS Uniphase 在 2000 年以 410 億美元收購光學元件供應商 SDL。

紅帽 Red Hat 成立於 25 年前，是一種特殊風格的 Linux 分銷商，專攻可營運數據中心的伺服器軟體。Linux 是一種開源操作系統。目前紅帽以分發和支持紅帽企業 Linux 以及數據中心常用的其他技術。

該公司於 1999 年在互聯網泡沫時期的高峰期上市，在截至 2 月 28 日的上一財年營收為 29.2 億美元，獲利為 2.59 億美元。2017 至 2018 財年的營收成長了 21%。

據了解，IBM 將在 2020 年和 2021 年暫停庫藏股回購，但不會觸及其股息。由於該公司計劃在大約 2 年內恢復其正常的槓桿比率，暫停庫藏股只是一個謹慎的措施。

開源一直是今年技術的最大併購主題。在 IBM 收購紅帽之前，微軟 (MSFT-US) 就以 75 億美元併購 GitHub，而 Salesforce (CRM-US) 則以 65 億美元收購 MuleSoft。MuleSoft 業務範圍是將不同的軟體應用程式、數據、和設備拼湊在一起。本月早些時候，大數據競爭對手 Cloudera (CLDR-US) 和 Hortonworks 同意以 52 億美元的價格合併。

IBM 最新一季財報並不優，5 年來營收一直有下滑的趨勢。Rometty 和 Whitehurst 都認為，微軟購買 GitHub 與 IBM 和紅帽的決定無關。