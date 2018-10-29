德國總理確認不再連任黨魁　泛歐 Stoxx 600 盤中創7個月最大漲幅後收斂

泛歐 600 指數上週下跌 2.5% ，創下自 2016 年底以來未見的低點後，隨著《彭博社》報導中國汽車購置稅減半消息，泛歐 600 指數今 (29) 日盤中上漲 1.7%，這是自 4 月 5 日以來最大漲幅；德國 DAX 指數上漲 2.1%，但隨後德國政壇重磅消息傳來！德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 宣告放棄連任黨魁，股價收斂些微漲幅。

泛歐 600 指數一度大漲 1.7%，創 7 個月最大漲幅。(圖：Investing.com)

接連兩場地方選舉受挫的影響，週一 (29 日) 德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 宣布不會再次尋求黨魁連任的消息，但她將繼續擔任總理直至 2021 任期屆滿。

TFS Derivatives 股票策略師 Stephane Ekolo 表示，梅克爾不再續任黨魁的消息，激勵一些推動潛在經濟成長措施的希望。

路易斯資本市場 (Louis Capital Markets) 交易員 Jerome Troin-Lajous 提到，這個消息看似重大，但最終 (對市場) 並不會造成太大影響，因為每個人都預期到她會在某個時間點離開。這消息發生在股市面臨巨大風險之際，造成的影響卻似乎有限，投資者只是在市場回檔後忙著買進。

汽車股大漲

今年歐洲汽車股的崩盤使該行業的市盈率降至 6.9，為 2012 年以來的最低水平，今受貿易緊張局勢影響最嚴重的車市終於迎來好消息，中國傳出擬將汽車購置稅減半，從原先的 10% 減至 5%，推動德國 DAX 指數上漲 2.1%，福斯集團 (Volkswagen AG) 和戴姆勒 (Daimler AG) 等股票開高上揚，漲幅均超過 5%。

中國汽車購置稅減半消息傳來，激勵福斯股價開高走高。

TFS Derivatives 股票策略師 Stephane Ekolo 表示：「投資者正在回歸 DAX，得益於中國稅收的消息。」

義大利 FTSE MIB 指數漲幅一度高達 2.5%，是歐股表現最好的股市指數。 Louis 資本市場公司交易員 Jerome Troin-Lajous 表示：「總體而言，這主要是技術反彈，因為股票非常超賣，但仍然缺少一個重要的催化劑，讓股市繼續走高。」