斯里蘭卡親中路線爆發政治危機 股市、債市多空出現大歧異

斯里蘭卡驚爆政治危機，美元計價的主權債券跌至新低，但股市則創下五年半以來最大漲幅，在政治動盪下，股市和債券投資人多空方向歧異。

穆迪投資人服務公司表示，斯里蘭卡的政治危機將對投資人信心造成持久性損害；但有「新興市場教父」之稱墨比爾斯 (Mark Mobius)，則抱持多頭看法，認為此次政治動盪，將為執政者更專注促進經濟成長鋪路。

斯里蘭卡十年期美元計價公債，殖利率 6.75％，債券價格下跌 3.7 美分，來到歷史新低 87.1 美分，同時創下今年 4 月債券下跌以來的最大跌幅。

斯里蘭卡總統西里塞納 (Maithripala Sirisena) 在 26 日開除總理威克瑞米辛赫 (Ranil Wickremesinghe)、解散其內閣，隨後並任命親中國的前強人總統拉賈帕克薩 (Mahinda Rajapakse) 出任總理，激勵斯里蘭卡指數大漲 2.1%，為 2013 年以來最大漲幅。

斯里蘭卡股市波動率飆至 2017 年 4 月以來新高。(來源：Bloomberg)

參與中國「一帶一路」項目，因而積欠中國巨額債款的斯里蘭卡，正面臨龐大債務到期的難關，包括明年一月到期的 10 億美元及四月到期的 5 億美元債券，穆迪表示，爆發政治危機不利於信貸，而且該國未來政策方向不確定性可能削弱投資人的信心。

Mobius Capital Partners 聯合創辦人墨比爾斯 (Mark Mobius) 表示，政治危機可能已露出曙光，因為親中的賈帕克薩出任總理，將使得政府政策方向更為一致。

可倫坡 Equicapital Investments 營運長 Adrian Perera 也認為，斯里蘭卡股市的正面情緒，意味著投資人對總統西里塞納和新總理賈帕克薩可以更加共同促進經濟成長，外國投資人則可能縮手，但可以預期的是中國的投資會進一步進入斯里蘭卡，將甚至提振人民幣匯率。

野村國際 (香港) 分析師 Nicholas Yap 指出，上台的新總理賈帕克薩可能使斯里蘭卡重新回到親中的立場，並可能重新打開中國資金的大門。斯里蘭卡的當務之急是為即將到期的債券尋求再融資，而中國的支持顯然是有幫助的。