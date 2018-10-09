巴克萊：新興市場已陷結構性下滑走勢

巴克萊新興市場宏觀策略主管 Marvin Barth 週二 (9 日) 表示，雖然短內部分新興貨幣看起來頗具吸引力，但新興市場基本上已處於「毀壞性」成長模式的結構下滑狀態。

Barth 在新加坡巴克萊亞洲論壇上，就印度盧比和印尼盾等近期跌至歷史低點的貨幣發表評論時說：「就策略性基礎來說，我們認為是有一些機會可以在各個價位逢低買入。」

他說，「但我們認為新興市場已處於結構性下滑狀態。其中的關鍵問題在於，在貨幣大跌的背景中，成長模式已遭毀壞。」

他補充說，即使擁有先進科技，它們也「很難以其他國家過去的方式向價值鏈上游移動」。此外，美國利率上升將繼續對新興市場資產構成壓力。

他表示，負有沈重財政赤字、貨幣政策可信度更低的經濟體將面臨新的壓力，並表示這是他 2002 年以來「首次」認為新興市場承受「持續性壓力」。

儘管如此，巴西雷亞爾等一些貨幣現在看起來仍然具有吸引力，但 Barth 表示他不會推薦土耳其里拉，因為它「非常不穩定」。

上個月里拉暴跌，引發了人們對新興市場危機可能蔓延的擔憂。分析師將新興市場的壓力歸因於強勢美元和油價上漲。

人民幣走勢仍依北京的意念而定 （圖: AFP）

至於人民幣，他認為這是個「有關中國政策制訂者真正想要什麼的猜測遊戲」，但中國將繼續採取措施支持其經濟成長。

雖然美元走強可能是造成新興貨幣貶值的關鍵因素之一，但身為美國聯準會前經濟學家的 Barth 表示，聯準會只是對其他已「搖搖欲墜」經濟體的經濟發展做出反應罷了。

他說，「但是，當美國經濟根基面表現很好，它們對美國、美國的通膨和經濟成長目標有直接的政策方向。」美國經濟一直蓬勃發展，最近公佈的經濟數據十分強勁，如低失業率和美國國債殖利率都創下新高。