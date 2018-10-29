港股今年來29家公司股份合併 逾9成除權後股價續跌

據 WIND 資料統計，近 10 年來港股市場共有 524 次股份合併，2018 年共有 29 家公司合股。10 年來 115 家公司在不同年份多次進行合股，且多數公司合股之後股價持續下跌，光是今年完成合股的公司股價就有超過 9 成持續下跌，最高較除權日股價跌幅達 94%。

上市公司用「縮股」來提高股價，以維持股價在監管機構要求的範圍之內，這種方式在港股市場上稱其為「合股」。

市場人士表示，港股市場上很多「仙股」(股價低於港幣 0.1 元) 透過合股的方式變身「老千股」，坑殺小股東利益。

「老千股」指是經常以集資為導向，且大手筆作出收購或者出售項目，均是極大地損害股東權益，但對大股東有利的股票。

香港聯交所《上市規則》第 13.64 條規定，當上市公司股價低於港幣 0.1 元或接近港幣 9995 元時，要求上市公司進行股份的分拆或合併，經分拆或合併後的股價也不應低於港幣 0.1 元或接近港幣 9995 元。

按交易規則，港股的最低交易價為港幣 0.01 元，如果在此附近連續多日沒有成交，該股票將會被停牌，甚至摘牌。因此上市公司為了「保殼」，合股成為不少公司自救的一種方式。如某檔股票合股前每股股價為港幣 0.01 元，10 股併 1 股，復牌後的理論價格應該為港幣 0.1 元，使其暫時脫離被摘牌的困境。

根據 Wind 資料統計顯示，自 2008 年以來的 10 年間，共有 524 次港股公司的股份合併，其中 115 家公司在不同年份進行多次股份合併，多家公司 10 年內合股次數達到 6、7 次，甚至最高達到 9 次。其中 2011 年合股公司最多，高達 60 家；2018 年 (截至 10 月 25 日，包括已經宣佈合併股份尚未完成的公司) 合併公司最少，為 29 家。

統計顯示，10 年內進行合股的公司中，逾 80% 的公司在合股後股價持續下跌。而 2018 年合股的這 29 家公司中，除去 7 家已經發佈合股預案還未完成除權的公司外，22 家公司中有 20 家公司股價出現持續下跌，除權後股價續跌的比例超過 9 成，達 90.91%。

其中，跌幅最深的龍輝國際控股 (1007-HK) 自除權日至今，跌幅高達 94.04%，藍鼎國際 (0582-HK) 跌幅 72.94%；此外跌幅超過 50% 的有 3 家，跌幅 20% 至 50% 的有 9 家，跌幅 20% 以下有 5 家。

截至今 (29) 日發稿，龍輝國際控股漲 0.6%，報港幣 0.166 元；藍鼎國際報港幣 1.56 元，跌 1.26%。