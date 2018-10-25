10月股災 港股或再現連跌6個月 創36年來最長跌勢

距離 10 月結束只剩下 4 個交易日 (10/26-31)，港股依舊跌跌不休，今 (25) 日甚至跌破 25000 點大關。10 初至今，恒指已累跌超過 3000 點或 10%，若 10 月最終收跌，即連續 6 個月下跌，將是 1982 年以來，恒指再現 6 個月連續下跌的困境。

據《香港經濟日報》報導，以今日低點計，恒指累計跌 3135 點或 11%，10 月僅剩 4 個交易日，目前週邊市場積弱不振，幾乎可以肯定 10 月份翻身無望。

恒指自今年 5 月以來，月月下跌，若 10 月份也下跌，即連跌 6 個月。這將是恒指自 1982 年以來，再現 6 個月連跌的困境。

港股向來有 10 月「股災月」的話法，今年 10 月港股恐難逃宿命，加上美股波動增大，加深了市場對港股的憂慮。

回顧前幾次 10 月股災，港股都經歷雙位數跌幅。於 1987 年、1997 年及 2008 年的 10 月份，恒指分別跌 43%、29% 及 23%。

目前看來，今年 10 月的跌幅仍距當年股災的跌幅有一定距離。10 月只剩下幾個交易日，目前港股波幅增大，市場憂心忡忡。

截至今 (25) 日發稿，恒指跌 1.71%，報 24818 點，仍未重返 25000 點口。