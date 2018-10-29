港股料下探24000點 只剩3個交易日 股災月難扭轉

今日起再過 3 個交易日，傳統所謂的「10 月股災」即將結束。分析師均看淡港股在 10 月最後幾個交易日的走勢，認為「股災月」局勢已難扭轉，本週恒指有機會再下探 24000 點的低位。

美國 3 大股指上週五 (26 日) 全線下跌，道瓊工業指數收報 24688 點，跌 296 點，標普與 NASDAQ 分別跌 46 點與 151 點。ADR 港股比例指數收報 24727 點，上漲 10 點。當中，中海油 (0883-HK)ADR 折合港幣報 13.57 元，相當於帶動大盤上漲 9 點；中移動(0941-HK) 折合報港幣 71.87 元，相當於拖累大盤跌 22 點。即將公佈季績的匯控 (0005-HK) 報港幣 60.65 元，相當於帶動大盤上漲 5.8 點。

踏入 10 月以來，港股走勢一波低於一波，恒指上週四 (25 日) 及週五 (26 日) 均收低於 25000 點，並一度低見 24589 點，兩大權重股騰訊 (0700-HK) 及滙控後市表現將是關鍵之一，滙控今 (29) 日公布第三季財報。

《星島日報》引述康證有限公司董事黃敏碩表示，未來亦要留意騰訊是否再有利空消息，以及成為短倉基金及對沖基金的減持對象，若騰訊賣壓大，將拉低大盤。

他悲觀認為，美股很大機會未跌完，因美匯指數上升、金價走揚，反映市場避險情緒仍高漲，本週恒指有機會跌至 24300 點至 24500 點，「10 月股災」已成定局。

耀才證券研究部總監植耀輝接受香港《文匯報》訪問時也指出，雖然上週五港股黑市期貨交易出現反彈，但本週多檔藍籌如匯控及中國平安 (2318-HK) 等將陸續公佈第三季財報，大陸亦將公佈 10 月中國製造業採購經理指數(PMI)，在 A 股及人民幣走勢趨波動的情況下，相信恒指短線有可能考驗 24000 點。

展望 11 月，植耀輝認為，據以往表現，11 月及 12 月表現或會較 10 月略好，但相信只屬技術反彈，因除了貿易戰會持續困擾大市，美國舉行中期選舉，伊朗的石油問題等都會令大市趨波動。中美領導人在 11 月底舉行的 G20 高峰會中就貿易戰進行談判，或為大盤帶來一絲曙光。

本週港股留意事項

10/29 多檔藍籌如匯控及平保等公佈業績

10/29 美國公佈 10 月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數

10/30 歐元區公佈第三季國內生產總值

10/30 日本公佈 9 月失業率

10/30 法國、義大利公佈第三季國內生產總值

10/31 中國公佈 10 月份中國製造業採購經理指數 (PMI)

10/31 香港公佈 9 月貨幣供應 M1、M2 及 M3

10/31 歐元區公佈 9 月失業率及 10 月消費者物價指數

10/31 澳洲公佈第三季消費者物價指數