〈財報〉匯控Q3稅前盈餘年增28%勝預期 股價跳漲逾5%

匯控 (0005-HK) 今 (29) 日中午公佈第三季財報，當季稅前盈餘勝市場預期，股價跳漲 5.37%，報港幣 63.75 元；截至發稿，報港幣 62.95 元，上漲 4.05%。

圖：新浪財經

匯控前三季營收達 411 億美元，年增 5%；淨利 110.7 億美元，年增 11.18%；每股盈餘 0.56 美元。

單計第三季稅前盈餘為 59.22 億美元，年增 28%，勝市場預期。當中包括重大專案之有利變動淨額 5 億美元，但部分被貨幣換算差額的不利影響 1 億美元所抵銷．綜合券商預測，匯控第三季稅前盈餘平均為 55.76 億美元。

第三季經調整稅前利潤為 61.93 億美元，年增 16%。股權收益率 (ROE) 為 9.6%，年增 2.5 個百分點。

季內預期信貸損失為 5.07 億美元元，年增 13%；按經調整後第三季預期信貸損失年增 18%，大部分為就墨西哥和英國無抵押貸款結欠所提撥的準備，其次是就香港無抵押貸款提撥的準備。

匯控已於期內提撥準備，主要針對香港的零售銀行及財富管理業務、工商金融業務和全球銀行及資本市場業務，以反映對關稅及其他貿易限制持續升級的潛在影響。

第三季的列帳基準收入為 138 億美元，年增 6%。反映零售銀行及財富管理業務、工商金融業務以及全球銀行及資本市場業務的全球業務收入均有增長，唯因企業中心的收入減少而被部分抵銷。

營業支出為 80 億美元，年減 7%，當中包括重大專案的有利變動 5 億美元，以及有利的貨幣換算差額 2 億美元。

董事會已於今年 10 月 2 日宣佈 2018 年第三次股息為每股普通股 0.1 美元。