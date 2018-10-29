匯控今公佈第三季財報 券商料稅前盈餘年增逾2成

近期慘遭做空的匯控 (0005-HK) 今(29)日將公佈第三季財報，綜合券商預測，滙控今年第三季列帳除稅前盈餘介於 54.44 億美元至 58.19 億美元(約港幣 424.63 億至 453.88 億元)，年增 17.8% 至近 26%。

摩根士丹利對滙控第三季獲利表現最樂觀，估計其季內列帳基準除稅前乃餘 58.19 億美元，年增近 26%，惟季跌 2%。至於季內經調整除稅前盈餘則為 60.12 億美元，年增 10%，季跌 2%。

摩根士丹利重申匯控「增持」評級，目標價港幣 87 元。該行指在匯控第三季財報將關注 4 點，包括收入及成本成長、淨利息收入表現、各財務指標下反映的資本水平，以及匯控管理層在加息周期下策略。

高盛則預測，匯控第三季列賬基準除稅前盈餘將年增 23% 至 56.81 億美元，主要受惠於工商金融業務、全球銀行及資本市場業務及全球私人銀行業務成長所帶動，料期內各業務稅前盈餘分別年增 21.7%、20.8% 及 40%，期內淨利息收入年增 9.4%，惟淨手續費收入料年跌 2.7%，而普通股權一級比率則降至 14%，低於去年同期的 14.6%。

高盛雖然維持匯控「買入」評級，但將目標價由港幣 84 元下調至港幣 82 元，以反映外匯因素對其盈餘及賬面價值的影響，加上憂慮美元在第 3 季走強，或對匯控有形資產淨值帶來 1.3% 負面影響，該行關注匯控期內收入能否維持強勁，以及在英國房貸業務的表現。

里昂對匯控前景則相對樂觀，維持「買入」評級，目標價港幣 89 元，為眾券商中最牛。該行預期匯控第三季收入及盈餘表現，較上季季雖然沒有明顯改善，但較去年同期或顯著改善，尤其是收入及成本表現料有所改善，預料第 3 季或每股配息 0.1 美元，與去年持平，同時不預期會公佈進一步買回庫藏股行動。

值得注意的是，匯控公佈第三季財報前一週，在香港做空率明顯增加，在「空軍」持續襲擊下，拖累股價連番探底，由年初最高位約港幣 86 元，跌至上週五 (26 日) 收報港幣 60.5 元，僅險守港幣 60 元關口，大牛市下的漲幅全數蒸發，單週更累跌 5.25%。

分析認為，匯控第 3 季財報或遜於預期，部分投資者聞風先動下率先進行部署，而全球最大對沖基金橋水 (Bridgewater) 已在第一季做空匯控 1 億股，至今賬面料賺逾港幣 13 億元，市場憂慮或惹來其他基金仿效，不利匯控股價表現。

不過，由於匯控股價跌幅已深，短期再跌空間有限，股價是否見底，將視乎經濟前景會否轉差而對其經營造影響。

