匯豐自高位累跌26% 橋水做空1億股成大贏家

匯控 (0005-HK) 將在下週一 (29 日) 公佈第三季財報，股價遭到「空軍」襲擊，連日破底，今 (25) 日現跌 1.46%，報港幣 60.7 元。

從今年 1 月高位港幣 82.02 元至今，匯控已累跌 26%。空軍連日盤踞，截至週三 (24 日)，做空率罕見連續 5 日超過 50%，較年內平均高逾 30 個百分點。

圖：新浪財經

原本以為是「北水」縮手，但卻隱現全球最大的對沖基金橋水 (Bridgewater) 身影。

彭博資料顯示，橋水 3 月 23 日時曾申報在倫敦交易所累計做空逾 1 億股滙控，相當於流通市值約 0.5%。按當日收盤價約港幣 74 元計，短短 7 個月內，帳面上已勁賺 19% 或港幣 13 億元 (未計利息成本)。截至目前，未見橋水的平倉紀錄。

橋水去年起已出手做空不少知名歐洲企業，直至今年第一季，做空倉位更加碼至 220 億美元 (約港幣 1725 億元)，當中德銀、西門子均成空襲對象，當時外界曾猜測橋水基金或看淡歐洲經濟前景。

值得注意是，橋水規模龐大，資產管理規模超過 1600 億美元，因此亦不能排除該基金做空滙控或僅出於對沖持倉。

滙控近日屢遭空方狙擊，昨 (24) 日做空率達 50.3%，連續 5 日高過 50%，10 月日均做空率亦達 41.5%，遠高於年內平均的不足 18%。空軍狙擊下，滙豐股價已回落至 2016 年 12 月水準，股利率近 6.5%。