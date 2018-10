鮮衣怒馬少年郎戴威，何曾識得愁滋味？

ofo今日的境地,是資本最不願意看到的。今年4月,主打都市情懷故事的摩拜單車都賣身了,幾乎同時期起家的ofo還在暗夜掙紮。是不識實物,還是另有所圖,難道戴威隻為證明他和摩拜不一樣?

這幾個月來,圍繞ofo的任何消息都是與資本的角力和權力的抗爭,早前創始人的人設是頗有抱負的英雄主義氣概,但隨著後方斷了糧草,幾近無米下鍋,看來ofo賣身也是板上釘釘,主角人設轟然坍塌也不是沒有可能。

在資本的潮水中,企業的獨立運營和原始團隊的存留早已不應該成為阻礙ofo發展進程的攔路虎。能讓一個新興的經濟產物從萌芽走向成熟才是一位成功創業者該著眼的大局。孰是孰非在資本遊戲里,是不存在的評判標準,利益最大化才是戲中各方追求的目標。在這場所謂的紛爭里,那些散步在城市街頭的小黃車們,俨然已經被人遺忘。如果把每輛小黃車當做一名ofo的前線士兵,則早已是一片風聲鶴唳、哀鴻遍野。

ofo的無米之炊

ofo已經無米度日。自2017年年末,ofo的大躍進就顯得後發無力,今年以來,更是數度傳危。細數下來,無非都是資金鏈斷裂,無米下鍋,企業運營難以為繼。

每每被傳無米,ofo估計又是在引資本出動了,在自救乏力的情況下,也隻有這個路數了。不過創始人戴威與資本的數次不合拍,已經讓ofo成了冬天的骨頭,食之無肉,棄之可惜。我們先看看這隻曾經的獨角獸的融資歷史:

圖片來源:IT桔子

短短三年内ofo的融資次數之頻繁,融資額度之大巨大,讓人怎麽看怎麽覺得不對,能吸引如此龐大規模的融資,這家企業究竟是做什麽生意的?一輛小小的單車竟能引發資本巨頭的關註?這不可言說里似乎有種神秘的力量在主導ofo,不像是一個正常的商業模式。

與ofo不同的是,儘管摩拜也經歷了12輪融資,但其始終血統純正,忠於最大股東騰訊,最後使命完成,也理所當然投入到大家族成員美團的懷抱。而ofo在當初融資的時候,戴威併未想做資本的附庸,他始終認為自己才是ofo走向遠大前程的操盤手。按ofo今年的走勢來看,他隻猜中了開頭,而未猜中結尾,共享單車融資紅利的結束,也將ofo推向萬劫不復。作為創始人,他也隻能留的一席精神領袖的牌位。

如果單純把這定義為一場資本的遊戲,又有點言過其實。畢竟誰都不會錢多到燒錢玩。資本最初入局,也是看中了ofo綠色出行的錢程。2016年在各高校它還是造福一方的生力軍,進軍社會後,其瘋狂的大躍進式的擴展模式,讓用戶體驗得不到重視,民意長期湮沒在國内“一年一城”,以及國外“走馬圈地”的捷報里,如今卻落得雞飛蛋打坐等交割也是情理之中。

資本入股的初衷也是好的,新生力量已經開創了自己的小天地,未來發展前景良好,給個高估值也沒錯。ofo能接連12次融資,也是資本對其潛能的不放棄。

沒錢融資,燒錢再融資,ofo前期融資似乎來得太順,花得也快。早期的資本入駐,把ofo從校園模式拓展到社會運營中來,ofo年輕的創始人團隊就已經開始迷失了。巨大的社會市場,數百億計的燒錢,競爭對手的殺入、供應鏈負債,甚至運營層面的管控,用戶負面評價增多,都是他們這個年輕團隊始料未及的。

今年8月31日,上海鳳凰公告稱,ofo拖欠貨款達6815.11萬元。ofo另外的供應商飛鴿、雷克斯等自行車生產商,都遇到類似情況。截至今年5月中旬的ofo財務數據顯示:ofo對供應商欠款約12億元,城市運維欠款近3億元,合計欠款15億元。

成功來的太快,風險卻無人評估把控。戴威原本以為不能功成名就,最不濟也要對資本投懷入抱,但目下看來,在這個本就是資本恐慌的節點,ofo燒錢無底限,已然觸動了投資者的最大忌諱。相信這也是ofo再難融資的主因。融不到錢,還不起債,企業盈利又是遙不可期,連最基本的運營都難以為繼。早已無米下鍋的ofo隻能在瑟瑟寒風中守株待兔了。

相信不用過這個冬天,ofo真正的估值就會不攻自破,就看哪家原意去做車前卒了。

鮮衣怒馬少年郎

戴威有個洋氣的名字,一如他的家境般優渥。他出生於風景如畫的安徽宣城,後又輾轉戶籍參加北京高考,順利考入北京大學。他身上的詞牌有很多,ofo創始人兼CEO,ofo黨委書記,青年創業者,北京大學經濟學碩士。少年不識愁滋味,春風得意馬蹄疾,人生歷程的順風順水,再匹配他英俊的外貌,大有新衣怒馬仗劍走天涯的傲嬌姿態。

90後的戴威熱愛騎行,2015年他與四位同學共同創立了ofo共享單車,主要是針對高校内師生客群。當時,為方便資源共享,ofo還回收師生的單車,統一漆成黃色,這就小黃的前身了。4月份已經覆蓋了20餘所北京高校,累計訂單突破150萬。隨著2016年接連獲得數千萬美元的融資,ofo也一路開疆拓土,形成與摩拜鼎立局勢。

在外界看來,戴威成了一匹黑馬。2016年12月20 日,《財富》(中文版)發佈“中國40 位 40 歲以下的商業精英”榜單,25 歲的 ofo 創始人兼CEO戴威成為本次最年輕上榜者。一同上榜的還有滴滴出行創始人程維、美團點評CEO王興、58 趕集集團創始人兼CEO姚勁波、獵豹移動創始人兼CEO傅盛、今日頭條創始人兼CEO張一鳴等,能與這些大腕一同上榜,戴威也是賺足了眼球。當時業界對的期望還是蠻高的。所謂成名趁早,也大抵如此吧。

戴威的眾星捧月還體現在創業僅兩年的他跻身2017年福佈斯80後百富榜第18位。時過境遷,短短一年内ofo不斷爆出缺錢信號,就在他焦頭爛額之際,10月24日公佈的2018年福佈斯80後百富榜仍舊給他留了一席之地,排名第32位。ofo估值分别從去年的35億下調到今年的30億,而事實呢?牆倒眾人推,傳聞估值連10億都不到。多次曝出財務危機,ofo估值也在下降。雖然今年胡潤給出30億估值,但卻被市場看空。

經歷幾輪資本的洗禮,顯然戴威已經深谙了資本的屬性,習慣了在資本里與各家週旋。隻不過一而再錯過最佳收購節點,讓他先前的意氣風發蕩然無存,年輕也不能為任性買單。此刻戴威已經進入守株待兔模式,他已經做了最壞的打算。2018年10月24日,據天眼查顯示,ofo運營主體東峽大通(北京)管理咨詢有限公司的法人代表不再是戴威,相傳其也退出公司的董事會。不過公司聲明戴威依然是實際控製人,這恐怕是這個年輕人最後的保全了。

在資本的潮水中,戴威曾被視為寵兒,潮水退卻,他還能保有自身價值嗎?

對創業者能談企業家精神嗎?

在新經濟的浪潮里駕船,有人因風得勢,有人逆風而亡,to be or not to be ,that is a question。在資本與市場之間,戴威選擇了燒錢圈地,而非先立足市場造血。其對手摩拜單車還不遺餘力的強化單車性能,在硬件,安全、耐用、舒適等方面下了很大功夫,最後獲得不錯的結局。ofo似乎遜色很多,在攻城略地時,無暇顧及單車改良,反而讓這一生命線折舊成本成為企業負累。戴威顯然是有抱負的,隻是在獲得大批投資後,沒能估計企業盈利的改善和增長,在地盤擴張上用力過猛,導緻戰線太長,資源枯竭。身為一家企業的定位是什麽?是做實物還是做資本,如果是資本,那你先要學習如何在資本里遊泳,以免退潮擱淺。

不要以為是新興產業就能扶搖直上,直上九千里。業界前輩騰訊,不也是歷經15年的沉澱才有了今日的成就。聯想到馬化騰在今年9月談騰訊(00700.HK)“社會責任”時表示,新時代下,企業一定要以主人翁姿態,對社會有所擔當。正是企業有了對標社會責任的自我要求,在推動了社會的進步同時,還能得到社會的良好反饋,助力企業優化產品更好服務社會。這是時下一批新成長起來的企業和創業者們都或缺的。

在大眾創業、萬眾創新的風口下成長起來的新經濟企業,這里面既不乏獨角獸,也不乏渾水摸魚打撈一筆者,而像ofo這種難道收購命運的企業也在多數。企業做大固然是好事,但做長久才更應該是創業者需要用心籌劃的。做企業沒有捷徑可走,實幹才是真經,一味求快、求大,成功的少,失敗的多。一步一個腳印的積累,先求盈利,慢慢積蓄規模,以小步至千里才是長久生存的上上計。

ofo的止戰之殇,引發我們深思的同時,併不是說未來共享單車就無法翻身。相信隨著綠色理念的普及,和5G的應用,共享單車會還會迎來一個高潮。隻不過那時它更能經得住大浪淘沙。