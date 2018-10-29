匯豐控股(00005-HK)第三季成績勝預期 CEO：成績令人鼓舞

匯豐控股(00005-HK)公布，截至9月底止第三季列賬基準除稅前利潤59.22億元(美元.下同)，按年增長28.18%，勝預期。稅前利潤反映收入增長強勁和營業支出下降。經調整除稅前利潤為62億元，增長16%，當中已撇除貨幣換算差額和重大項目變動的影響。

2018年第三季之列賬基準除稅前利潤當中包括重大項目之有利變動淨額5億元，但部分被貨幣換算差額的不利影響1億元所抵銷。若不計及重大項目和貨幣換算差額的影響，除稅前利潤則上升9億元，升幅為16%，原因是收入增長11億元，但因營業支出增加2億元而被部分抵銷。

2018年第三季的列賬基準客戶貸款增加80億元。若不計及貨幣換算差額的影響，貸款較2018年第二季增加140億元，增幅為1%。

2018年第三季的列賬基準收入為138億元，較2017年第三季增加8億元，增幅為6%。數字反映零售銀行及財富管理業務、工商金融業務以及環球銀行及資本市場業務的環球業務收入均有增長，唯因企業中心的收入減少而被部分抵銷。貨幣換算差額令收入增長減少3億元，兩段期間之重大項目變動影響輕微。若不計及貨幣換算差額和重大項目的影響，收入增加11億元，增幅為9%。

於2018年第三季，列賬基準之預期信貸損失及其他信貸減值準備變動為5億元，主要與零售銀行及財富管理業務的準備(3億元)及工商金融業務的準備(2億元)有關。環球銀行及資本市場業務、企業中心和環球私人銀行業務的撥回淨額微不足道。於2017年第三季，列賬基準之貸款減值及其他信貸風險準備為4億美元，主要與零售銀行及財富管理業務和工商金融業務的準備有關(各為2億元)，唯部分被企業中心的撥回淨額所抵銷。兩段期間之貨幣換算差額影響輕微。

列賬基準營業支出為80億元，較2017年第三季減少6億元，減幅為7%，當中包括重大項目的有利變動5億元，以及有利的貨幣換算差額2億元。重大項目之有利變動包括達標支出不復再現，而2017年第三季的達標支出則為7億元。以上因素被與法律及監管事宜相關之和解開支及準備撥回淨額減少(減幅為1億元)所部分抵銷。若不計及重大項目和貨幣換算差額的影響，營業支出上升2億元，升幅為2%。

集團行政總裁范寧表示：「這些成績令人鼓舞，突顯出匯豐的收入增長潛力。我們正履行承諾，在擁有優勢的領域取得增長，並於著力控制成本的同時，投資於業務發展。我們秉承一貫宗旨，致力推動利潤增長，為股東創造價值，並提升為全球客戶所提供的服務。」

