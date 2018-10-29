類Accumulator 私銀推騰訊ELN變相對賭股價 年利率最高36%

力寶華潤 (0156-HK) 認購騰訊 (0700-HK) 的股票掛鈎票據 (ELN) 導致大虧，引發市場對這類結構性產品的關注。值得注意的是，騰訊 10 月至今已累跌 20%，若其股價在 1 個月內跌逾 5%，大戶便賭輸需以高於市價承接騰訊。

股票連結債 (Equity-Linked Note) 亦稱為連動債，是一種以賺取高利率為主而與股票有關的投資工具，為投資者提供較貨幣市場工具所賺取的利率為高的機會，種類有「看好式」、「看空式」和「勒式交易」。

ELN 本身設計具「對賭」特性，根據多家中資、美資及歐資私人銀行銷售文件，目前騰訊 ELN 入場門檻約港幣 100 萬元，普遍接單水平介於跌 5% 至跌 10%，年利率則 15% 至 36% 不等。合約發行日期雖然為 10 月底至 11 月 28 日，但開始計價日期設在 10 月 16 日，即若 11 月 28 日騰訊收盤價止跌回升，或未觸及接單價，投資者便能收取高利息。

以其中一個計劃為例，投資者付出港幣 97.04 萬元，到期日騰訊股價下跌幅度小於 5%，便可拿回港幣 100 萬元，1 個月內獲利約 3%，相當於年利率達 36%。不過，若騰訊股價在到期日 (即 11 月 28 日)，收盤價較計價日累跌 5% 以上，大戶則需承接總值港幣 100 萬元騰訊股份。

以 10 月 16 日騰訊收盤價港幣 281.4 元計算，11 月 28 日到期收盤價若低於港幣 267.3 元，投資者便需以港幣 267.3 元承接；以上週五 (26 日) 騰訊收盤價港幣 260 元計，假設至到期日股價不變，大戶變相高買，倒虧近 3%。

ELN 可一次掛鈎多檔股票。據一美資銀行的銷售文件，產品同時掛鈎匯控 (0005-HK) 與招行 (3968-HK)，年期為 1 年，若到期後任何一檔股票累跌 17% 以上都必需要承接，若未觸及承接價格，年利率回報 7%。

香港《明報》引述匯心金融投資總監陳俊文指出，ELN 的玩法類似當年盛行的累計期權 (Accumulator)，銀行開價是經過縝密的計算，對投資者未必有好處，而以槓桿形式投資更會進一步放大風險。

累計期權 (Accumulator) 是一種以合約形式買賣資產 (股票、外匯或其它商品) 的金融衍生工具，為投資銀行 (莊家) 與投資者客戶的場外交易，一般投行會與客戶簽訂長達 1 年的合約。 2008 年金融風暴導至香港股災後，投資者因累計期權虧損高達約港幣 6000 億元，熱門掛鉤股票包括藍籌股匯控、中移動 (0941-HK)、港交所 (0388-HK)、中國人壽 (2628-HK 等。 這產品的輸家還包括香港藍籌中信泰富 (0267-HK)，因炒輸澳幣累計期權合約而虧損超過港幣 150 億元，香港證監會及警方商業罪案調查科其後介入調查。(資料來源：Deloitte、維基百科)

騰訊今 (29) 日開高走低，截至午盤，已跌破港幣 260 元，報港幣 258.6 元或 - 0.538%。