騰訊《我叫MT4》2個月營收突破15億 富瑞喊買目標價385元

大陸手遊業嶄露曙光，統計顯示，大陸手遊收入季成長速度創近 6 季最快，騰訊 (0700-HK) 旗下的《我叫 MT4》，上架僅 2 個多月，營收就達人民幣 15 億元。

截至今 (25) 日發稿，騰訊跌 2.97%，報港幣 267.6 元。

圖：新浪財經

根據遊戲研究機構「伽馬資料」的統計，大陸第三季移動遊戲市場的實際銷售收入升至人民幣 356.1 億元，季增 9.7%，創自 2017 年第二季以來最快增速；年增 16.6%，增幅連續 2 季擴大。

撇除資本開支等因素，手機遊戲產品的成長源於市場推動力，原創動漫或文學內容改編的遊戲更是大放異彩，佔據季度新遊戲近 40% 的收入。

騰訊開發的《王者榮耀》挾人民幣 50 億元季營收，蟬聯第三季季最賺錢手遊。值得留意是，由騰訊代理的《我叫 MT4》面世僅 2 個多月，季營收即飈至人民幣 15 億元，躋身季內新遊戲收入榜冠軍，賺錢能力媲美《王者榮耀》及吃雞遊戲《堡壘之夜海外版》。

騰訊將於 11 月 14 日公佈第三季業績，券商界已相繼調低其第三季遊戲收入預測，部分更估計會出現季跌。觀乎上季前 5 名最賺錢手遊之中，有 4 檔跟騰訊有關，讓投資者吃下定心丸。

不過，大陸監管機構已經關閉俗稱「綠色通道」的網路遊戲臨時商業化許可，意味各大遊戲代理商不能再借測試之名，為旗下遊戲進行商業化，亦暗示騰訊的《堡壘之夜》在大陸變現的進程再遇阻力。

《香港經濟日報》引述富瑞互聯網及媒體行業研究部高級副總裁陳加朗表示，包括騰訊在內的遊戲企業繼續受制於監管趨緊及宏觀經濟的不明朗因素，甚或擴至影響網路廣告的市場，但騰訊現有的遊戲優勢將能支持股價反彈，逐維持「買入」評級，目標價港幣 385 元。