財報慘澹壓力巨大 德銀CEO情緒爆發：拿合併當藉口都是胡扯

受投行和交易業務拖累，德銀新一季財報令人大失所望。剛剛上任六個月的 CEO 終於坐不住了。

英國《金融時報》引述上周三（10 月 24 日）參與財報電話會的人士稱，在被高管反覆問及德銀與德國商業銀行的合併傳言時，德銀 CEO Christian Sewing 不僅對此予以否認，更是直接情緒爆發，毫不客氣地斥責高管。

會議上，有消費銀行家對 Sewing 表示，上述傳言正在影響員工士氣，並讓員工和客戶分心，客戶們也在反覆詢問合併是否近在眼前，以及應該作何準備。

Sewing 隨之回應稱，以傳言作為沒有做好本職工作、沒有達成客戶目標（導致德銀業績不佳）的藉口，完全就是「一派胡言（bullshit）」。在此之前，他還對一名來自紐約的高管表示，目前沒有交易，讓他專心做他的工作。

如此「精彩」的發言引發了與會者的笑聲和掌聲。會議主持人試圖平息事態，並提醒眾人：

沒有人可以引用 Christian 的話。

德國前一、二大銀行德意志銀行與德國商業銀行極有可能進行合併，且合併只是時間的問題。如果合併成功，德銀總資產將到達 1000 億歐元，將成為繼滙豐銀行和法國巴黎銀行之後的歐洲第三大銀行。

後據彭博社報導稱，德國政府也對這一合併持贊成態度。

知情人士稱，贊成理由是想藉此創造一個國家級別的超級借貸機構，為德國的出口導向型經濟提供可靠融資。合併後的超大型銀行也能確保在金融危機時維持對德國企業借貸強大能力，否則擔心外國投資者會藉機撤出。

但在上周的財報電話會上，Sewing 直言，比起合併，他現下更為關注如何提高德銀的業績表現、刺激營收增長。

他認為在德銀整頓好自己的業務之前，考慮一筆交易沒有任何意義。此外，在德銀市值如此低迷之際，他不會參與任何討論。

今年第第三季，德銀營收獲得八年來最低，凈利潤暴跌 65%，表現遠遜於其華爾街同行。受此影響，德銀股價連續七個交易日下跌，迭創收盤新低。截至周五，德銀歐股今年累跌 45%，美股接近腰斬，市值離 200 億美元已經「命懸一線」。

分析認為，德銀營收、盈利能力的持續疲軟，是其股價一蹶不振的重要原因。只有當公司徹底扭轉營收下跌和成本的相關的問題，公司的股價可能才能迎來爆發。

今年 4 月，Christian Sewing 從 John Cryan 手中接棒成為德銀新一任 CEO 時，曾在致員工的公開信中一展自己的雄心壯志。他不僅計劃縮減整體成本，更計劃進一步調整德銀投行部門的「營收、成本和資本結構」。

三季報中，Sewing 稱公司成本控制正在按照計劃進行，今年有望獲得 2014 年以來的首次年度盈利。但德銀首席財務官 James von Moltke 稱，可能需要比原計劃更多的時間才能達到 10% 的股本回報率目標。

值得注意的是，雖然德銀的成本在下降，但收入下降更多，投行業務更是受到成本削減的嚴重打擊。彭博社評論認為，這可能會增加與德國商業銀行合併的緊迫性，以此獲得更大的戰略可能。