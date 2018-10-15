〈每週CFTC報告〉紐西蘭幣淨空單飆歷史高點 美元指數淨多單續升

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週五 (12 日) 公布交易者持倉報告，截至 10 月 9 日一週，投機者持有的美元指數淨多單略為增加，歐元、澳幣和日圓的淨空單則持續攀升。

美元指數

上週美股遭拋售，美元受影響程度不大。包含對沖基金與大型投機者的非商業性持倉，持續增持美元指數的淨多單，數據截止的一週，淨多單增加 673 口至 37709 口，淨多單規模已連續 10 週維持在 3 萬口以上水平，且為 2017 年 5 月 2 日以來的最高水平。

美元指數持倉量變化

主要貨幣持倉量一覽

數據截止的一週，投機者增持日圓、歐元、澳幣和紐西蘭幣的淨空單。另一方面，原油為加拿大主要出口之一，在油價回穩之下，加幣獲得支撐，本週投機者持有多單增加 6339 口，整體淨空單下滑至 12145 口。

主要貨幣持倉量變化

歐元持續受到英國脫歐議題影響，連續第二週遭投機者看空，本週淨空單增加 6041 口至 16142 口，若英國脫歐在本週達成協議，歐元有望走升，但目前仍是未定數。

上週全球股市遭衝擊，日圓成為表現最好的主要貨幣之一，然而，投機者持有的淨空單連續第 6 週增加，淨空單規模連續兩週高於 11 萬口的水平，為今年 2 月 13 日以來最高的看空程度。

紐西蘭央行總裁 Adrian Orr 於 9 月底時指出，將延長低利率 1.75% 的前景，而若經濟沒有明顯起色，不排除降息的選項，紐西蘭幣因此走跌，投機者持有的紐西蘭幣淨空單來到歷史新高點的 33820 口。澳幣的淨空單則增加 1566 口至 73284 口。

美債

上週美股遭拋售，投資者離開較高風險資產進入美債，使殖利率略為下降，大型交易者大減看空美債的情緒，截至 10 月 9 日一週，10 年期美債多單增加 117770 口，淨空單規模下滑至 622422 口。