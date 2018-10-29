〈每日外資外匯觀點〉美元避險需求增、加幣中期看貶至1.35

外匯市場亞洲盤周一早盤美元指數小幅反彈，歐元、英鎊和澳幣略微走低，市場關注美國即將公佈的九月個人收入和支出以及被視為通膨指標的 PCE 物價指數。

美股愈震盪 美元避險需求愈增

Oanda 資深貨幣分析師 Alfonso Esparza 表示，GDP 及其他經濟指標顯示美國經濟仍然表現強勁，預期美國聯準會仍將維持原定升息的路徑，做多美元仍是最安全的押注，上周股市大幅震盪，市場避險需求增加，也將有助於美元走勢。

據路透計算及美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上周五公佈的數據，截至 10 月 23 日止當周，美元淨多倉部位降至 261.6 億美元，較前一周的 276.4 億美元略有減少，並降至四周來最低水平。

Leo Prime 分析師 Denis Joeli Fatiaki 分析，周一公布的美國個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率市場預期為 2%，將與上月持平，若數據表現超出預期，將拉升年底前再次升息的預期，有望推動美元反彈。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

加幣從技術面看中期貶至 1.35

此外，加拿大豐業銀行的報告針對美元兌加幣的技術面分析，目前已有效突破六月以來的上升趨勢線，且旗形整理完畢，意味著中期漲勢有望延伸至 1.35；從 RSI 動能指標來看，目前位於 60，顯示漲勢加速，未來仍有上漲空間。