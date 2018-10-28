〈觀察〉CRS明年上路倒數計時 可望吸資金回流 銀行瞄準財管新商機

有全球版肥咖條款之稱的《共同申報準則》（CRS）明年即將上路，讓銀行從中窺見新商機，銀行高層認為，在 CRS 影響下，台商資金可望回流台灣，可望對銀行財富管理帶來可觀的商機。

據了解，台灣約有五兆資金滯留海外，隨著近幾年在大陸成本逐漸攀升，加上美中貿易戰的衝擊，讓不少在大陸的台商開始考慮將資金匯回台灣，而台商回流的意願，也讓銀行從中窺見商機。

全球反洗錢與反避稅趨勢蔚為風潮，除了 APG（亞太防制洗錢組織）即將在 11 月來台進行第三輪評鑑；此外，台版 CRS（國際共同申報準則）也將在明年上路正式執行，讓掌控龐大金流的銀行備感壓力。

兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順認為，洗錢防制與 CRS 兩大規定雖讓金融機構與企業耗費大量精力與人力成本，對金融業來說，需要投入大量成本執行法令遵循，與建立交易監控機制，表面上看來，金融業看似深受其苦，但其實也有新商機可尋。他認為，在洗防法與 CRS 的浪潮下可望促使台商資金回流台灣，為銀行帶來龐大的授信與財富管理商機。

張兆順進一步說明，過去台商基於海外投資機會多加上具備節稅等強大誘因，讓台灣高資產族群的資金前仆後繼移往海外，但在 CRS 與美中貿易摩擦等效應下，可望吸引資金轉向回流台灣，加上政府積極以前瞻、五加二與新創產業吸引資金回台投資，銀行業的授信業務也有機會因此受惠。

KPMG 安侯建業稅務投資部會計師林倚聰提醒，CRS 與洗錢防制的重點為落實 KYC 制度，尤其是 CRS 的裁罰金額最高罰可罰至 1000 萬，在趨勢浪頭確立的情況下，呼籲企業應及早做好稅務風險管理，才能在後 CRS 時代將財富資產永續傳承。