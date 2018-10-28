被忽視的股市賣壓主因：強勢美元 而且未來還會更糟

許多投資人對 10 月股市的拋售感到困惑，因為大多數企業財報因商業信心和減稅而表現搶眼。而且獲利成長穩健，許多公司的銷售數據超越預期，展望正向。

但在財報電話會議上企業主管最常提到的一個真正的擔憂是不斷升值的美元，這使得海外業務成本更加高昂。安海斯布希 (Anheuser-Busch) (BUD-US) 和 PPG Industries (PPG-US) 等企業就對分析師們抱怨強勢美元。

但這個問題只會變得越來越糟。美元指數正在加速上漲，過去一個月內上漲了 2%。毫無意外地，標普 500 指數在同時間內走低。

3M (MMM-US) 下修了其每股獲利預估，其中包括每股 5 美分的匯損，在此之前該公司預估每股獲利 10 美分。UPS (UPS-US) 表示，第 4 季貨幣波動可能會拖累 3500 萬至 4500 萬美元的獲利。

若再加上利率上揚、燃料成本走升以及對進口鋼鋁和其他製造材料加徵關稅的早期影響，企業主管們只得短期內採取了更保守的立場，儘管大環境仍然是正面的。

研究公司 Earnings Scout CEO Nick Raich 表示，「市場並不相信 2019 年的獲利成長會接近預期。」

不過他補充說，沒有任何證據證明這些擔憂會成真。對 2019 年第 1 季和第 2 季獲利的估計實際上已經小幅上升。到目前為止，標普 500 指數的獲利成長率為 8%，超過成本增幅。

安海斯布希 25 日將股利腰斬，指第 3 季啤酒銷售下滑。貨幣波動對於這家釀酒巨頭來說是個挑戰，該公司於 2016 年收購了英國酒企 SABMiller。安海斯布希財務長 Felipe Dutra 表示，「過去 6 個月來，貨幣大幅波動。」「這種景況引發了某種不確定性，因此在某個時點我們決定該是調整股利的時機了。」

工業龍頭 PPG Industries 表示，隨著美元走強，匯率在第 3 季成為利空因素。匯兌降低了營業額 8000 萬美元，並對稅前營收衝擊達 1500 萬美元。它還表示，由於匯兌的「不利影響」，第 4 季營業額可能會減少 5000 萬元至 6000 萬元。

Illinois Took Works (ITW-US) 第 3 季獲利同比成長 11%，達到每股 1.90 美元，達到預估範圍的高標，但也包括了受到「不利的貨幣換算影響」的 3 美分在內。

企業不得不調整業務以應對強勢美元。UPS 財務長 Richard Peretz 在電話會議上說：「我們已在新興市場採取一些行動，並提出一些激勵措施，以確保能夠克服這個問題。」「這就是何以面對這個新的利空因素，我們仍維持未來展望不變的原因之一。」

匯率並不是企業面臨的唯一額外成本。西南航空 (LUV-US) 第 3 季獲利創歷史新高，超過預期，但其成本上漲幅度超過預期，主要是因為燃料。美國航空 (AAL-US) 表示，儘管營收創歷史新高，但燃料成本上升了 42%，侵蝕了第 3 季的獲利。

到目前為止，超過三分之一的企業財報都提到川普政府的關稅。哈雷機車 (HOG-US) 表示，今年將至少支付 4000 萬美元來支付這筆費用。

摩根士丹利分析師在上週報告中表示，對明年的展望估計反映了企業對銷售的樂觀前景以及將新增成本轉嫁給客戶的能力。但他們表示，科技股最容易受到獲利率壓力的影響，非必需性消費品和運輸類股票也一樣。

與其他半導體公司一樣，德州儀器 (TXN-US) 也面臨著展望不佳。雖然獲利超出預期，但它發布的第 4 季展望因需求放緩而疲軟。財務長 Rafael Lizardi 在電話會議上表示，「我們正進入一個疲軟的市場。」「我們相信這主受半導體產業景氣趨緩所致。」產業主管指出，半導體產業已多年強勁成長。