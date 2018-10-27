熱門股—特斯拉Q3財報驚艷 貿聯力抗大盤賣壓

貿聯 - KY(3665-TW) 受惠電動車大廠特斯拉 (Tesla) 第三季財報報喜，本周吸引買盤力抗大盤賣壓，隨第四季 Model 3 周產能可望持續提升，身為主要線束供應商的貿聯，營運也可望同步升溫。

特斯拉第三季營收 68.2 億美元，季增 70.5%、年增 128.6%，淨利達 3.16 億元，較去年同期虧損 6.19 億元明顯好轉，調整後每股純益 2.9 元，均優於華爾街預期。

其中特斯拉第三季共交出 5.32 萬輛的 Model 3，意味第三季平均每週生產約 4300 輛 Model 3，加上 Model S 與 Model X 共計銷售約 2.77 萬輛，因達成量產目標，製造成本大幅降低，帶動毛利率超過 20%。

這也反應在貿聯第三季營收表現上，伴隨資訊產品用線步入旺季，在車用線營收持穩成長下，單季營收 56.95 億元，創單季歷史新高，季增 8.4%、年增 27%，累計貿聯 1-9 月營收為 156.66 億元，年增 49.7%。

而外界預估，特斯拉第四季將進一步關注成本改善，同時 Model 3 的周產能將持續提升，可望維持獲利表現，馬斯克也看好，未來 Model 3 車款的需求可能落在每年 50 萬到 100 萬輛間，貿聯也可望迎來龐大商機。