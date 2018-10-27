〈觀察〉建商構築多元投資收益組合 催生觀光飯店連著開

近年上市建商陸續投入觀光飯店布局，不僅在進行多元化經營布局，也透過與國際品牌飯店管理業者合作推新建案，學習採用「飯店式管理」物業模式，近期有亞昕國際 (5213-TW) 及國建 (2501-TW) ，分別在大台北地區與萬豪合作接連開出新據點。

很明顯，在房市經營環境改變之下，建商大舉投入飯店業的經營，主要考量在長期穩定收益，因此啟動多角化經營，尤其飯店本身就是具穩定收益的商用不動產；此外，建商透過與國際品牌飯店管理業者合作，也有助推出的建案，能學習採用「飯店式管理」物業模式，對本身建案具備加分效果，等於一舉多得。

國泰商旅提供的服務內容今年邁向新里程碑，自飯店籌建及經營管理層面延伸，成立國泰飯店管理顧問公司，與全球最大飯店品牌萬豪國際集團 Marriott International 合作，引進旗下「Courtyard by Marriott 萬怡酒店」品牌，耗資 7 億元於台北市中心打造台北 (國泰) 萬怡酒店，並於今年 12 月 12 日開幕營運。國泰商旅指出，台北 (國泰) 萬怡酒店，是國泰商旅旗下第 6 間飯店。

國泰商旅看好台灣長期旅宿市場的規模與潛力，即將在 2020 年於桃園推出與國際接軌的主題型飯店，結合新穎物聯科技與服務，為集團增添新布局，突顯國泰商旅在餐旅品牌經營的價值與差異性。

亞昕國際在林口開設的福朋喜來登飯店 12 月 11 日將開幕營運，亞昕另將在馬來西亞馬六甲打造擁有 310 間客房的渡假飯店，預計 2020 年開幕，兩者各投資 20 億元。

亞昕董事長姚連地在現有台灣及海外地產開發外，另一企圖心是建立連鎖飯店事業經營，並將飯店事業推向上市掛牌；飯店業轉向飯店觀光布局，除亞昕投資飯店剛起步，興富發 (2542-TW) 等大型建商集團也緊追在後，興富發預計，將在新北市金山、台中七期、高雄美術館區以及台南億載金城附近等 4 個地區，經營飯店事業。

台灣的建商投資飯店經營，早已達連鎖規模，如麗寶機構的福容飯店，已在全台開出 15 個營運據點；力麒建設 (5512-TW) 也已布局觀光飯店，並積極推動多元化品牌經營；皇鼎建設 (5533-TW) 在台灣的台北、台中及台南也開出 5 個富信飯店分館；鄉林 (5531-TW) 的涵碧樓飯店橫跨兩岸，在台灣的日月潭之外，也跨足中國大陸的青島、南京及成都等地；國建 (2501-TW) 也已達成飯店連鎖經營的規模。