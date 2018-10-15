特斯拉Q4首周產能創紀錄 貿聯受激勵股價逆勢攻漲停

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 受惠特斯拉第四季產能報喜，首周就產出 5300 輛 Model 3，創下紀錄，可望帶動相關供應鏈拉貨動能持穩成長，貿聯今 (15) 日逆勢大盤跌逾百點弱勢，早盤股價衝漲停 149 元重回 5 日線。

據外電報導，特斯拉告別生產地獄後，第四季起產能加足馬力，10 月開始不到兩周，3 款車型 Model S、Model X 和 Model 的總產量已超過 11500 輛，其中包括 7400 輛 Model 3。

以完整一周來看，特斯拉第四季首周即生產 5300 輛 Model 3，打破公司有史以來新紀錄，這也意味特斯拉第四季將設法維持 Model 3 周產能在 5000 輛以上，並往 6000 輛的週產目標邁進。

貿聯做為特斯拉主要線束供應商，雖然目前特斯拉佔公司整體營收比重不高，但隨特斯拉產能可望進入穩定成長的軌道，拉貨動能估將升溫，帶動營運表現成長。

貿聯第三季在資訊產品用線步入旺季，及車用線、醫療用線營收持穩成長，帶動單季營收 56.95 億元，創單季歷史新高，季增 8.4%、年增 27%，累計貿聯 1-9 月營收為 156.66 億元，年增 49.7%。