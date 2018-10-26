【安聯投信】美股連打噴嚏 兩收益策略接招

美股 24 日出現重挫，25 日隨即反彈，回顧本月以來，美股已經連打兩噴嚏，美股標普 500 指數至 25 日跌幅逾 7%，這也連帶引發全球市場波動加劇，法人研判，此刻若懷抱股票型基金的投資人，不妨轉進一部分資產至相對穩健的「債券型基金」，或是擴大收益來源的「多元資產型基金」，強化資產配置的抵抗力。

安聯投信指出，美股本周再度出現較大的震盪，背後有三大原因 ：首先，部分企業因財報不佳影響而領跌；其次，不少投資人擔心科技股成長動能下修，獲利了結的賣壓也衝擊市場；第三，中美貿易戰尚未明朗化、美國期中選舉選情膠著等政治雜音也干擾投資氣氛。

安聯環球投資多元信用債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀分析，市場短線內易受消息面影響，但相較前一次美股震盪，不難發現「動見瞻觀」的聯準會（Fed）升息政策並非這一次波動的主因，特別是在美股下跌時，公債殖利率未走升，反而回落至 3.1%，顯示市場已反映 Fed 升息的影響，建議投資人宜鎖定「低波動」及「存續期短」的收益型資產。

針對擁抱「存續期短」此一收益型資產，全球投資人近期堪稱「有志一同」，根據彭博統計，截至本月 25 日，資金持續簇擁短天期債，淨流入由前周 8.5 億美元上升至 14.6 億美元；反觀長天期債券，則持續遭受賣壓，主因在於存續期較長，較易受到利率上揚而影響價格，流出幅度亦從 18 億擴大至 20.6 億美元。

胡韡耀分析，美股再次因投資人信心不足而下挫，影響風險性債券表現，具避險型債券表現相對強勢，投資人在接下來的資產配置上，可稍稍提高風險意識，如以信用債為主，廣納全球投資級企業債、全球高收益債、新興市場債、資產證券化債券等收益來源。

值得一提的是，與股票型資產相比，9 月以來美股標普 500 指數幅度不小，但高收益債表現相對抗跌，反映出高收益債企業的穩健基本面、較高的利息保障倍率與較低的違約率；以此來看，布局股票型資產之餘，納入多元信用債策略，可強化投資組合「跟漲抗跌」效果，不失為偏好穩健布局投資者的投資之道。

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