【安聯投信】權值股撐盤 台股跌勢收斂 守穩9400點

美股主要指數在大跌後隔天反彈作收。26 日台股雖開高、但隨後走低，一度漲逾百點後翻黑，下探 9,400 點關卡，再創波段新低，所幸重要權值股尾盤翻紅，指數跌幅收斂，終場下跌 31.61 點，以 9489.18 點作收，周線下跌 430.08 點，周 K 連四黑。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期股市走勢震盪，主要原因為中美貿易的長線隱憂，美股震盪、部分第三季財報表現不如預期以及市場缺乏持股信心所致。

在資金面，廖哲宏表示，近期外資動向仍是牽動市場氛圍的關鍵因素。根據證交所統計，26 日外資單日賣超 23.46 億元，近一周外資累積賣超 312.39 億元。

廖哲宏表示，現階段，國際股市對台股的影響是直接的，若要反市場而行，需視台股的基本面與籌碼面表現而定。

展望後市，廖哲宏表示，短線上台股走勢仍無法脫離全球股市處於修正的格局，資金面的影響仍是關鍵因素。由於產業能見度欠佳，加上目前市場對於陸續公布的財報多抱高度關注，在消息明朗前，市場波動難免。

在後續觀察方向上，廖哲宏表示，其中，上市股票的觀察指標，主要在各產業龍頭的走勢。另一方面，電子指數的走勢是關鍵所在，因為這波跌勢的帶動，主要是電子股領跌，若能止跌向上，即可反映市場對於電子的悲觀意識已經轉淡。此外 OTC 指數是否不再破底，也可反映市場信心和籌碼面是否回穩。

至於中長期，廖哲宏表示則須觀察中美貿易負面效應是否反映結束，若有轉好或沒有更差的消息，則市場就會回歸長期基本面的預期，趁著淡季效應，當市場也已充分反應，則可考慮進場逢低布局。

台股跌破萬點信心關卡後，廖哲宏表示，目前技術面相對偏弱，後市須看是否能在區間盤整止穩；再者，外資是否可以重回買超，亦都是市場氣氛轉折的關鍵。

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