【富蘭克林華美】反彈存變數 台股力圖止穩築支撐

受國際股市牽動，台股近周震盪劇烈，26 日代工大廠恢復交易補跌重挫，壓抑加權指數開高走低，最低來到 9,400 點，後由半導體權值止跌翻紅帶動，終場下跌 31 點收 9,489 點。

富蘭克林華美投信表示，近期台股焦點在大盤止穩狀況，加權指數 10 月以來單日高低點幅度動輒百點，市場多空看法混亂，多方指標半導體權值周間頻頻回測，且遲未站回 5 日均線，均顯示台股格局偏弱。外資賣超趨勢持續壓抑指數向上動能，近周依舊未有主流類股領盤，零星反彈族群不夠廣大無法帶動內資回流，續航力不足，整體盤勢仍待止穩築底。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，明年 1 月美方對中關稅將調高至 25%，是台廠第 4 季展望保守的主要原因，牽制資金做多意願，不過所謂? 保守? 不代表沒有訂單，而是難以評估經過 9、10 月的觀望後，11、12 月會不會有急單拉貨現象出現，且從 OEM 角度並無法確認若有急單是需求轉強還是僅為提前備貨。至於明年第 1 季展望，也有待第 4 季狀況趨於明朗，目前認為如 25% 關稅實施，明年第 1 季是受影響最大的時期。在種種不確定因素干擾下，台股呈現震盪盤整的機率大，面臨國際股市修正壓力則考驗下檔支撐力道。

至於市場期待的急跌反彈，郭修伸認為，若電子股跌深反彈，力道有機會集中於第 4 季較可能有業績表現的蘋概股，市場對蘋概股預期偏低，加上部份廠商近期有上修營運狀況，如銷售表現佳可帶動明年第 1 季淡季不淡，對應今年就是年增率成長表現。不過考量整體市場不確定性高，目前建議留意長線趨勢概念如 5G、Data Center 等相關個股的布局機會，股價修正提升投資價值，並可起到長線保護短線的效果。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，現在首要觀察大盤是否止穩，特別是遇國際股市大幅修正或是政經局勢變化後，是否能守住整理區間不破。目前加權指數單日高低點逾百點，指標半導體權值遭外資連續調節也不利指數表現，現階段操作宜以權值股走勢為依據，留意高殖利率個股的支撐力與布局機會，高波動個股面對利空消息的修正力道大，易破底造成築底失敗，不建議短線過度積極搶反彈。

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