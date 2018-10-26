就是愛債券，必備佛系心法

過去債券曾有過一段大好時光，除了可以提供投資人好的配息之外，也帶來了不錯的資本利得。但是，在目前市場各機構都看好股優於債，而且部分更看壞債券未來表現之下，熱愛債券的投資人只能棄債券而去嗎？

1. 今年債券受壓，不代表一定要賣

今年以來債券市場變動頗大，「鉅亨買基金」在這段時間發佈許多與債券相關的市場訊息和投資方向，提供投資人為中短期的走勢做應變。今年整體來說，在各國央行政策逐步改變後，除了美國高收益債券受惠美國強勁經濟狀況外，債券大多呈現下跌趨勢。在接下來利率持續走高的狀況下，債券價格一定會受到壓力，但不代表投資人不能再持有債券，前提是要先有以下這些準備。

今年以來，各類債券表現

2. 接受週期的必然性，不必被消息左右

債券市場有週期性，利息升降、景氣好壞都會影響投資表現，而作為一個長線投資人，最需要在意的重點是減低交易成本、避免頻繁進出場。要達到這種佛系的境界，除了要先了解自己投資的債券適不適合自己（於第三點簡述），更要先盤算最壞的狀況。

下表列出各類債券過去最大跌幅以及最長恢復期間（恢復至起跌點的時長）。排除掉當地新興市場債之外，其他的債券大約在一到兩年的時間可以恢復前波高點，如果投資人有耐心並且接受週期的必然性，或甚至可以在修正時持續投入，將會為投資帶來更多助益。值得注意的是當地新興市場債因為指數成立期間較短，不像其他指數有 15 至 20 年的歷史資料，所以參考價值較低。

各類債券的最大下跌與恢復情形

最久恢復期間 (年) 最大下跌幅度 (%) 美國政府公債 0.8 -8.4 新興市場債 1.1 -29.3 全球政府公債 2.2 -11.2 美國高收益債 2.2 -35.0 全球高收益債 2.2 -35.5 當地新興市場債 4.7 -23.8

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；期間為各類指數成立至今，指數採巴克萊當地貨幣新興市場債券、全球高收益債，美銀美林全球政府債券、美國政府債券以及美國高收益債，JPM 新興市場債券指標。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。* 全球政府債券由於尚未恢復 2016/8/24 的高點，計算至 2018/10/23。

3. 長期投資債券，特性報你知

如果，你也想要成為債券的長期投資人，但卻不知道要挑哪一種類別下手，下方的表格可以做為不錯的指引。

有些債券波動度逼近股票資產，例如新興市場債券，這一類債券並不適合保守的投資人。但如果是穩健或是積極的投資人想要做衛星投資的話，美元計價新興市場債券的性價比較當地計價更高，因為較大的波動度確實有帶來更高的報酬。穩健的投資人可以選擇高收益債券，而最保守的投資人，美國政府公債則是其首選，雖然報酬不高，波動度卻非常低。

各類債券平均報酬與波動度

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

佛系長期投資，債券投資不用買來賣去

市場必定會經歷週期，債券也不會天天過年，然而長期投資人應該盡量減少頻繁進場的交易成本，如果能忍受並接受週期的必然性，相較低波動的債券反而適合投資人長期持有。長期持有還有一個關鍵就是買進價格，因此在價格下跌的時候分批慢慢佈局，為未來鋪路。選擇適合自己投資預期的債券資產，長期持有，會比殺進殺出還更容易獲得報酬。

鉅亨精選基金

>> 安聯美元高收益基金 - AT 累積類股 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)



>> 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)-A 股 (累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)



>> 瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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