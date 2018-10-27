〈中國財投資風向球〉陸股跌跌不休 法人示警搶短線前觀察這兩大趨勢

美股打噴嚏，陸股也跟著遭殃，投信認為，陸股表現疲弱主要是改革方向的不確定加上美中貿易戰壓力，壓抑內資信心，短線反彈的延續力取決政策力道仍否反映在經濟數據表現，以及資金進場的量是否足以支撐陸股漲勢。

中國國務院副總理劉鶴肯定民營企業在經濟體系具有重要地位，降低市場對於｢國進民退｣改革倒車的擔憂，中國國家主席習近平 24 日就改革開放 40 周年發表談話，強調堅定延續改革開放。

市場預期，近期政策將會密集表態，至年底前的四中全會召開，有機會聚焦深化改革議題，股市正面反應可期。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人陳蓓娟分析，目前 A 股處於築底區域，中期表現取決於利多政策實施情形，若居民消費實際提升、上市公司流動性問題得到解決，支撐股市力量會更強勁。

進一步觀察長線走勢，陳蓓娟認為，國際指數提高 A 股納入比重是趨勢，未來全球體系投資風格對 A 股的影響力會加大，引導資金朝優質藍籌移動，現金流與分紅比率較高的企業相對易獲資金青睞，有利陸股後市表現。

保德信中國好時平衡基金經理人毛宗毅表示，大陸經濟下行壓力遽增，大陸官方信心喊話，雖帶動陸股展開反攻，但要留意的是，市場觀望氣氛依然濃厚。

毛宗毅認為，陸股短線恐隨國際股市震盪整理，但若政策利多能直接反映到經濟數據，美中貿易摩擦有朝正面發展，或有機會扭轉市場悲觀情緒，形塑陸股反彈行情。

摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得認為，中長線來看，貿易戰議題可能隨美國期中選舉延燒到下屆美國總統大選，並左右金融市場波動關鍵因素之一。

但應迦得也說，陸股可望在 11 月重啟漲勢，回顧過去 10 年 11 月全球前十大強勢股價指數中，陸股就占了八席，漲幅平均在 1～4％，顯示傳統消費旺季對陸股具備正面挹注效益。