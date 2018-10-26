兩大社保基金強勢入駐，麗珠醫藥未來發展何去何從？

據珠海特區報報告，目前珠海上市公司達37家。其中不乏多家中國500強企業，如上市公司格力電器、納思達、華發股份及麗珠集團等。值的註意的是，麗珠集團是以胃藥起家，憑借“其實男人更需要關懷”廣告語及良好的市場口碑，讓麗珠得樂這款胃藥一時紅遍了大江南北,借助胃藥的熱銷，麗珠集團發展到抗腫瘤輔助用藥、輔助生殖用藥等多個品種。

短短幾年不到，麗珠集團於1993年完成股份製改造，成為全國醫藥行業首家A、B股上市的公司。2014年成功進行B轉H股，成為少數B轉H股成功的大陸香港兩地上市公司（麗珠集團000513—CN、麗珠醫藥01513—HK）。

借助著中國近10年騰飛的發展，麗珠集團（簡稱“麗珠”）A+H的兩家上市公司股股價，也水漲船高。A股的麗珠集團從2008年低點的2.65元人民幣（單位下同）漲至2018年1月份最高點的62.15元，足足漲了近24倍；H股的麗珠醫藥也是不甘落後，股價從2014年的20.28港元漲至2018年3月份高點的53.18港元，一度被冠以“港藥一哥”稱號。

天有不測風雨，步入今年4月份，醫藥行業發生翻天覆地的轉變，國内醫藥新規湧現，外加以長生生物為代表的“黑天鵝事件”頻發。一時間内地醫藥行業叫苦連篇，引發資本市場的踩踏，紛紛對醫藥股避而遠之，業内龍頭股股價更是斷崖式下滑。麗珠也不例外，截至2018年03月21日—10月25日收盤，A股股價該區間漲跌幅為-53.48%，報26.85元，上證指數漲跌幅為-32.03%，醫藥行業指數漲跌幅為-29.08%；H股股價該區間漲跌幅為-58.26%，報21.80港元，恒生指數漲跌幅為-20.78%。

（上圖為H股麗珠自上市自今的走勢圖 圖片來源：港交所）

從漲跌幅度上看，麗珠的股價跌幅是高於行業及所處環境權重指數的，這其中的原因離不開其業績表現及政策因素影響。

營收收入同增4.90%，前三季淨利減少77.86%

10月25日晚，麗珠醫藥發佈2018年前三季度，麗珠集團實現營業收入約68.41億，同比增長4.90%；歸屬於上市公司股東的淨利潤9.40億元，同比減少77.86%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤7.96億，同比增長17.15%；加權平均淨資產收益率減少40.74%至8.69%；基本每股收益1.31元。

（圖片來源：麗珠醫藥公告）

其中，第三季度麗珠集團實現營業收入約22.77億元，同比增長1.32%；歸屬於上市公司股東的淨利潤3.07億元，同比減少91.80%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤2.24億元，同比增長0.27%；加權平均淨資產收益率減少40.09個百分點至2.91%；基本每股收益0.43元。

傳統核心產品承壓嚴重，二三線品種崛起

據財報獲知，2018年1-9月，西藥製劑產品實現收入33.56億元，同比增長15.05%，佔總營業收入的49%。業績增長要得益於二三線品種同增所緻。其中亮丙瑞林微球(+35.38%)、艾普拉唑(+35.81%)、雷貝拉唑(+47.48%)、氟伏沙明(+21.31%)、派羅匹隆(+45.20%)、伏立康唑(+22.85%)。

作為傳統核心產品中藥製劑——參芪扶正註射液，當期實現收入為8.21億元，下滑36.18%，佔總營業收入下降至12%。參芪扶正註射液銷售不佳也拖累中藥製劑整體業績下滑24.16%。導緻核心產品參芪扶正註射液銷售收入加速下滑的原因，離不開受新版國家醫保目錄增加了對參芪扶正報銷限製及非法規市場出口力度加大的影響。另一大傳統產品麗珠得樂，實現收入為1.21億元，同比下降1.37%。胃藥麗珠得樂係列銷售收入持續下滑的原因要歸於，受近期國内處方藥市場招標降價、醫保控費、二次議價等政策嚴厲程度影響及行業競爭加劇影響所緻。

短期股價的“危”與“機”

影響麗珠短期股價不利因素。據財華社數據統計，2018年11月份A股市場將迎來219支股票的解禁，解禁市值達183.38億。其中，麗珠在11月12日將有一筆解禁，到期將57.0萬股股權激勵限售股份解禁，佔總股本比例為0.08%，佔總流通股本比例為0.12%。若按10月25日收盤的26.85元計算，57萬解禁股將帶來1530萬的資金壓力。對於現如今交易量低迷的不利環境下，1530萬將會給麗珠股價短期帶來不小的壓力。

10月22日，麗珠股價評級遭到國際著名投行摩根士丹利（俗稱“大摩”）“減持”。從研報獲知，大摩認為麗珠旗艦產品(佔2018年年初至今銷售額的21.7%)7月和8月的銷量按年度計分别下跌35%和43.5%，和今年上半年相比表現更差。預計麗珠傳統中藥2018至2020年銷售預測由按年下跌20%、按年下跌10%和按年持平，分别調整為按年下跌25%、按年下跌10%和按年下跌5%。西藥方面，則由原本的按年增長17.3%、16.6%和17.0%，分别調整至按年增長14.2%、15.6%和17.0%。且預計麗珠2018至2020年收入預測下調2.3%、2.6%和3.0%，每股盈利預測分别下調5.6%、6.6%和9.5%，評級由“與大市同步”降至“減持”，目標價由35港元降至25港元。

影響麗珠股價利多因素。雖然短期股價將承受解禁股壓力及大摩減持評級影響，但利多消息也是存在的。據此前麗珠發佈股票股權激勵計劃公告獲知，麗珠已對1050 位中高層管理人員和核心骨幹人員授予1747.55萬股票期權。其中，麗珠股權激勵計劃提供未來三年業績增長指引（考核目標為以17 年扣非淨利潤（扣除激勵費用）為基礎，2018-2020年分别實現不低於15%的業績復合增速），開出的行權價格為47.01元，遠高於現價28.85元，溢價近1.63倍。這表明麗珠對企業未來發展有足夠的信心，也對持有麗珠股票的投資者註入一劑“強心劑”。

（圖片來源：麗珠集團公告）

從第三季度報表獲知，麗珠第一大股東香港中央結算（代理人）有限公司將持股比例增至34.22%（半年報持股比例為28.57%）。在十大流通股東中，社保機構全國社保基金四一八組合、全國社保基金四零一組合為前三季度新進機構；分别佔總流動股本的0.80%、0.70%。

（圖片來源：麗珠醫藥2018年第三季度報告）

股價持續走低之際，卻得到大股東及社保基金的青睐，實屬不易，對短期股價也具備提振作用。

研發投資加大，發掘業務新增長點

2018 年下半年，麗珠曾表示：在製劑藥品的研發上，將繼續健全項目管理機製，強化目標管理，持續推進研發進展。另外，還將有效整合資源，加強外部合作，通過自主開發、外部引進、合作開發等多種方式，加快項目推進，加強產品梯隊建設。同時，構建重點產品專利網，科學謀劃做好專利佈局。在製劑藥品的生產及質量上，重點依然是確保及時交貨、確保產品質量、確保安全生產。同時，按計劃推進各產能建設及 GMP 認證，為新品種的生產上市做好準備。在研發方面，做好產品規劃和佈局，加大新品種研發力度，加強新產品尤其是國外新產品或技術的引進工作，使品種形成梯隊，培育拳頭產品群，形成自身品種優勢。

（圖片來源：麗珠醫藥2018第三季度報告）

從第三季度財報中獲知，2018年前三季度麗珠的研發投入是3.50億元（三季度研發投入9502萬），同比增長23.69%，佔同期總營收入比例5.12%。研發費用的增加主要是研發項目增加及研發規模擴大。從第三季報告中不難發現，麗珠持續大力投入的單抗+微球研發將豐富公司產品線，與精準醫療業務形成協同效應，未來可為公司帶來新的利潤增長點。

結語

對於麗珠的發佈的第三季度報告，業績表現是可圈可點，二三線產品的爆發是亮點，也一定程度上彌補傳統核心產品受市場環境及政策因素影響所帶來的不足。對於麗珠股價的持續走低，影響因素離不開近期弱勢的環境下，醫藥行業“黑天鵝事件”頻發及自身傳統核心產品銷售不佳影響所緻。從麗珠企業長期發展戰略上看，未來隨著研發投資入的加大，企業新藥產品上市，一定程度上將給麗珠帶來業務的新增長點。