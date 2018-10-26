陸股連續八天上沖下洗 對全球股市可不是好兆頭

陸股上證指數今年以來跌幅達 21%，成為今年全球表現最差的股市之一，近期盤中大幅震盪，歷史經驗顯示，陸股劇烈震盪期間，通常也正是全球股市大跌的時候。

儘管上證指數本周累計漲幅 4.72%，較全球股市表現相對抗跌，但前八個交易日，盤中震盪幅度日日超過 2%，為 2016 年初以來最長的連續震盪期。

觀察以往陸股出現大幅震盪時，對全球股市來說並非好兆頭，同一期間，MSCI 全球指數幾乎都會出現下跌，以下圖為例，2015、2016 年分別出現過一次，而 2018 年初及近期則再度出現。

歷史經驗顯示，當陸波動加大時，對全球股市並非好兆頭。(來源：Bloomberg)

陸股在 2016 年元月因實施熔斷機制而暴跌，當月跌幅重達 22.65%，本周再度出現如同雲霄飛車航的震盪走勢，但和 2016 年的區別是當年受惠於美國聯準會寬鬆政策，削弱美元走勢，但這次則在強勢美元的壓力下，出現股匯雙殺的走勢。

目前市場關注陸股除了當局的口水護盤外，國家隊是否會直接進場，但直接干預可能適得其反。反而是今天五檔國家隊基金公告將清盤，上證指數卻以小漲作收，同時終止連續八天盤中振幅超過 2%。

陸股今天表現雖持穩，但人民幣匯率則未能止住跌勢，盤中一度貶破 6.97，人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝今天語帶「威脅」，對試圖做空人民幣的勢力喊話 ，「幾年前交手的經驗，相信應該都記憶猶新」，隨後人民幣貶勢收斂來到 6.9458 附近。