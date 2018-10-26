【華冠投顧】領先大盤落底的族群 讓你先知先覺

何丞唐 分析師

台股今收周線，已連四根收黑 K，今早盤加權指數以小紅開出後，由於大型股陸續在 10 點半過後翻黑，包括金融股也走勢不佳，使大盤一度下跌 120 點，尾盤跌幅收斂，以下跌 31 點作收，收在 9489 點，成交量為 1284 億元。

盤面上，今日鴻海減資後恢復交易，但今日走勢有補跌意味，終場下跌 7.74%，收在 76.2 元；今日跌幅較重的個股有：8433 弘帆、6578 達邦蛋、2439 美律、5468 凱鈺、6452 康友、4943 康控、8906 花王等。

台股今日再度破底，外資仍是偏空操作。接下來有蘋果等相關電子廠陸續展開法說會，觀察財測及業積等展望。

大盤破底，盤中最低點來到 9400 點，很多人很想知道，大盤止跌了嗎？可以進場了嗎？我認為買點已經到了。因為有些股票會領先大盤落底，就像有些股票也會領先大盤出現高點，我舉例過，被動元件的 2327 國巨，高點出現在 7/3，美國國慶日前一天；那大盤高點呢？在 8/30 在 11186 點，但那時候的 2327 國巨已經沒有創新高了。同理，大盤出現底點之前，有些股票也會先率先落底。

光學類股，我們本周開始進場了，我也給大家一個提示，先前讓大家十進十出完美操作的這檔股票，股價已經從高點整整跌掉 300 元，我認為它會領先大盤落底，昨天它跌哦，我直接告訴你，我們又出手了，差不多買在收盤價。我說過，股票不能追高的啦，你要從「底部買起、底部賺起」。一般人會怎麼做？看到股票大漲，追喔！然後等到跌下來了就套、一套就砍、一砍就賠，一直在錯誤的循環當中。我已經講過很多次了，如果沒有改變你投資的思維，你連股市在多頭的時候都沒辦法賺錢，現在大盤這波崩跌的時候，你要怎麼避開風險？你怎麼能賺得穩穩的幸福？自己好好想一想吧。

所以，為什麼在這波，我們能夠成為市場上的贏家，當然也是老師將各位當作自己人，如果你願意，老師都很樂意不藏私的，將好的股票分享給你。

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