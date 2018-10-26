【運達投顧】如何化危機為轉機

昨天美股大跌引發全球股市恐慌，但幾個指標此時可化危機為轉機重點，分析如下：

1. 美股昨天開盤受到企業財報不佳影響下跌一直到接近收盤前跌幅並不大，但最後一個小時卻出現恐慌性的殺盤，原因跟白宮、歐巴馬、柯林頓夫婦等多位政治人物、大型知名企業如 CNN 都不約而同收到炸彈郵包的恐怖攻擊事件有關，雖然沒有造成傷害但對市場信心卻造成打擊，總計道瓊從高檔回檔近 - 9%，那史達克己回檔 - 12.7% 而標普跌 - 9.8%，跌幅最重的是費半從高檔回檔己逾 - 19%，可見半導體相關已經是空方趨勢也是這波全球股市領跌的關鍵，因此美股可否跌深反彈費半是關鍵，費半昨天一舉跌破一年來區間盤的低點造成頭部確立，離去年 8 月的起漲點也只差 58 點，因此費半再跌接近前波起漲點加上乖離非常大的情況下這幾天很有機會跌深反彈，今年全球股市最弱勢的亞股今天雖然跳空下跌但也都出現下影線，只是要明顯出現止穩反彈還要花點時間。

2. 亞股可否有反彈機會仍以匯率來研判，尤其人民幣是否可以守住 7 是關鍵，今天人民幣沒有因為陸股下跌而出現貶值，新台幣匯率今天也沒有貶破 31 元關卡，盤中歐元也出現明顯升值造成美元貶值，以美歐亞洲的匯率來看對於跌多的歐股與亞股似乎已經開始有化危機為轉機的機會。

3. 昨天外資在現貨依然賣超，可是期貨部位增加多單 2498 口讓未平倉口數又回到 3.1 萬口，10 月以來股市走弱外資現貨賣股求現可是期貨卻都維持低檔作多的現象，之前說明這是多頭避險的情況，每當台股下跌時都會造成技術面乖離過大因此外資逢跌都在期貨以做多為主，若可配合匯率不再走貶預計外資仍會在期貨偏多操作，若倉位維持 3 萬口之上報復性的反彈隨時都有可能發生。

4. 以結構來看台股要出現明顯反彈這裡弱勢股須止跌如：被動元件、矽晶圓、光學股。這波的下跌在我們規劃中反彈關鍵點在 10 月底附近，而 10 月底時反彈的指標主要會以跌深的被動元件、矽晶圓、光學股為主，近日說明三大類股唯一融資大幅縮減者以光學類股為主，但被動元件、矽晶圓融資減幅不夠這裡續跌殺融資反而有利下週反彈，因此國巨、華新科、環球晶等要開始注意低點進場機會，近期的操作先以光學股為主，只要光學股可以先止穩預計下週後半週被動元件、矽晶圓等個股也會開始從低檔啟動，在結構上將符合我們預計 10 月底台股會有較明顯的反彈機會。

※運達投顧 蕭春源分析師

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