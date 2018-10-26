潘功勝：有能力、有信心保持人民幣匯率基本穩定

據中國網10月26日消息，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝今天(10月26日)在國務院政策例行吹風會上表示，有基礎、有能力、有信心保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

潘功勝表示，近期的人民幣匯率變化主要是對市場供求和國際匯市波動的一個反映，大家知道，今年以來美聯儲連續加息，美元走強，新興經濟體出現金融動蕩，加上貿易摩擦對市場情緒造成了一定的擾動，所以在市場力量的推動下，人民幣匯率有所貶值。美聯儲今年已經連續加息了三次，美元指數今年以來差不多上漲了5%，新興市場的貨幣指數下降了11%，人民幣有所貶值主要是國際金融市場美元加息、美元指數增強、國際金融市場擾動以及貿易摩擦等形成這樣一個共同作用的結果。

人民幣在新興市場貨幣中表現還是總體穩健的。今年以來受外部國際金融市場變化的影響，很多新興經濟體貨幣是大幅貶值的。我剛才報告的美元指數升了5%，新興經濟體貨幣指數下降了11%，歐元下降了4.9%，英鎊下降了4.6%，還有很多新興經濟體貨幣貶的很厲害，新興經濟體平均的貨幣指數都下降了11%。人民幣從年初到現在下降了5.9%，這樣橫向比較一下，人民幣無論是和新興經濟體貨幣進行比較，還是和其他發達經濟體貨幣進行比較，應該說它有貶值，但還是比較穩定的貨幣。從10月份來看，美元指數10月份以來到昨天上升了1.6%，歐元跌了1.7%，英鎊跌了1%，人民幣中間價到昨天是跌了1%。大家可以橫向比，無論和發達經濟體貨幣比較，還是和主要新興經濟體國家貨幣進行比較，人民幣有所貶值，但仍然是一個比較穩定的貨幣。

人民銀行也積極採取了一些措施來穩定預期，比如說在不斷地完善人民幣匯率市場化的機製，保持匯率的彈性;同時也針對外匯市場順週期的行為，已經併將繼續積極採取宏觀審慎政策等措施來穩定外匯市場預期。

中國作為負責任的大國，我們不會搞競爭性貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端等外部的擾動。中國經濟的基本面穩健，宏觀槓桿率基本穩定，財政金融風險總體可控，今年國際收支也是大體平衡，昨天外匯局已經發佈了相應的數據，外匯儲備充足。這些因素為人民幣匯率保持基本穩定提供一個基本面的支撐。

總之，中國有基礎、有能力、有信心保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。