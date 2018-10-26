【富蘭克林】美國經濟穩增長 配置宜股債兼備

美股牛市邁入第九年，持續升息之下，市場流動性仍佳，加上企業獲利良好，特別是醫療、科技、金融等景氣循環產業，能優先受惠數位轉型與人口高齡化趨勢。然而富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）提醒，在波動升高的環境下，選股能力至關重要，同時輔以高收益債與防禦性的公債，方可打造攻守兼備的投資組合。

企業獲利佳 評價面上揚選股能力更重要

川普政府稅改政策持續發酵，推升企業獲利，但在觀察股價動能的另一項評價面指標，則有墊高之虞，提醒投資人應更重視選股能力。回歸到產業方面，投資機會也愈顯開擴，預期景氣循環產業的金融、醫療及科技產業股利年增率將分別以 18.02%、11.68% 及 10.64% 的雙位數成長，已超過傳統的通訊服務、不動產和公用事業等高配息產業，具備投資價值。

固定收益資產像是美國公債、複合債、信用債及高收益債的殖利率幾乎都來到數十年來的低點，但高收益債基本面仍良好，槓桿倍數從 2016 年第二季 4.6 倍下滑到今年第二季的 4 倍，美國高收益債發行企業的營收及獲利也都有回升，體質好轉連帶讓債券違約率下滑至 2.06%。

景氣循環產業醫療、科技及金融各有利基

人口高齡化、數位轉型是美股當前兩大機會主軸，前者代表醫療需求的成長，可望擴大醫療企業市場，進一步嘉惠醫療產業的營收前景；後者則是伴隨消費行為改變、大數據及物聯網等蓬勃發展，科技產業將成為率先受惠的產業，同時金融業看好消費者對網路的依賴及網路平台使用的便捷，進而提高對資訊設備的投資，也激勵科技相關產業的成長。

此外，升息趨勢、監管放寬及溫和復甦的經濟增長，都有利銀行業的營收成長，稅改效益延續加上估值面仍合理，凸顯金融業的投資價值。

深度挖掘投資機會 相對靠攏景氣循環產業

因應市場的不確定性及應運而生的投資契機，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金尋求有吸引力的當期收益和長期資本增值前景、利用市場失調掌握佈局機會，現階段在股票（含可轉換證券）配置略高於債券，並配置約三成在高收益債。產業佈局方面，側重景氣循環產業的能源、金融及具備高齡人口商機的醫療業，債券資產則兼具能源、金融業以及相對防禦型的公債及民生消費，強化投組攻防能力。

〈本頁不代表對任一個股之買賣建議〉

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站查閱。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站下載，或逕向本公司網站查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。