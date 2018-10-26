萬台大單入袋＋夏普、中國SI挺 瑞祺電通商用NAS業務明年起飛

瑞祺電通 (6416) 制定多元化發展策略，強化軟硬整合實力，今年跨出工業網安市場，進軍企業網路儲存設備 (NAS)、5G 聯網設備優化應用以及智能微電網解決方案市場。其中商用 NAS 開花結果，不但獲得夏普(Sharp) 力挺，也奪下逾萬台大單，明年貢獻起飛，營收佔比上探 3-5%，且因客製化的程度高，對毛利率的挹注大。至於在 5G 聯網設備優化應用領域中，透過香港軟體商的策略聯盟，瑞祺電通今年已經拿下 3 個 5G 應用設備專案，預計 12 月開始量產；同時也進軍日本市場，透過其軟體業務的代理，搭配瑞祺電通的硬體，提供客戶整體解決方案。此一業務預計在 2019 年正式收割。



據悉，樺漢 (6414) 集團發展 NAS 的業者為樺賦，主要以自有品牌 Thecus 攻消費市場，競爭對手包括威強電 (3022) 旗下的威聯通 (QNAP) 以及群暉(Synology)。不過，瑞祺電通以其軟體與客製化能力，今年建立一組團隊，專責支援華賦品牌進軍中小企業市場，而因備援的需求殷切，企業級的 NAS 在中小企業盛行的國家中非常受歡迎，市場發展快速。



瑞祺電通透露，在高度客製化的門檻之下，此項業務具高競爭力與高毛利特性，近期已有萬台大單進場，同時兩週前，關係企業夏普也已把此項產品推上線，以 5 個通路協助該產品的銷售，加上在中國市場亦與 NAS 系統整合商 (SI) 龍頭攜手合作，因此，2019 年將是瑞祺電通的 NAS 元年，營收佔比可達 3-5%，貢獻金額上探 2.5 億元，正式進入收割期。



至於在智能微電網方面，瑞祺電通透過投資一家小型企業佈局，目前已完成一期政府機構示範案場。因應工業物聯網 (IIoT) 的發展，智能微電網的安全要求高，是該公司主要利基。

