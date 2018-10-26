瑞祺電下半年訂單回溫 獲利估逐季增 明年營收挑戰50億元

瑞祺電 (6416-TW) 下半年受惠客戶開始追單，第三季營收回溫，獲利估也將優於第一、二季，且第四季在急單挹注下，營收獲利亦可望維持季增表現，而明年在 SD-WAN (軟體定義廣域網路) 大幅成長，以及 NAS(網路連結儲存設備) 開始量產下，明年營收挑戰 50 億元，毛利率也可望同步提升。

瑞祺電總經理洪德富指出，上半年客戶訂單較低迷，但下半年起有陸續回溫，反應在第三季營收上，在營收規模擴大下，第三季獲利指標也將優於上半年各季，整體獲利表現回溫。

洪德富表示，目前以訂單狀況來看，第四季因接到部分急單，單月營收可望創高，且急單毛利率較佳，第四季獲利優於第三季「不會有太大的問題」。

展望明年，洪德富看好 SD-WAN 將為主要成長動能，預估營收比重將由今年 15%，提升至明年的 30%，他也強調，未來 SD-WAN 將透過軟硬體結合，朝客製化的方向發展，並會以毛利率較佳的客戶為主，維持獲利水準。

而瑞祺電布局工業用 NAS 領域也將於明年開花結果，洪德富指出，明年將為公司的「NAS 元年」，目前已與客戶接洽，規劃明年將開始量產出貨，初期年產約 1 萬台。

洪德富指出，NAS 毛利率高於現有的網安、SD-WAN 領域，明年營收佔比雖然預估僅 3-5%，但未來隨營收比重逐步提升，毛利率的貢獻可望逐漸明顯。

此外，洪德富透露，因應 5G 時代來臨，除了在 SD-WAN、NAS 發展外，也與 LTE 業者解決方案業者談合作，目前以完成 3 個手機 5G 應用研發，另公司也切進智能電網領域，目前以有相關建置，未來都將成為營運發展新動能。