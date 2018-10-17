5G＋IIoT趨勢夯 瑞祺電通長期受惠 法人估明年業績突破50億創高

工業網安大廠瑞祺電通 (6416) 今年業績未如預期，不過，法人仍看好長期將受惠 5G 與工業物聯網 (IIoT) 的趨勢，其 SD-WAN(軟體定義廣域網路)與工業自動化相關業績將有強勁的成長動能，明年業績將突破 50 億大關，EPS 挑戰 6.8 元。瑞祺電通近期股價重挫，最低來到 81.2 元價位，不但跌破 101 元上市承銷價格，也創下新低紀錄，從今年 6 月高點 176 元計算，波段跌幅 53.8%。主要原因除了今年有新舊機種交替的影響，鴻海 (2317) 集團發展中國 IIoT 市場遭遇美中貿易戰亂流，也令市場擔憂。



該公司日前公告 9 月業績因缺料問題解決，延遲訂單出貨效應，來到 5.03 億元，創歷史新高，第三季營收 11.27 億元，亦創歷史次高，預估第四季業績將持穩高檔，挑戰新高紀錄。



法人指出，該公司第三季業績雖未如預期，但毛利率預估可以維持原評估，提升至 19% 以上，第三季 EPS 估計將逾 1.5 元，第四季營收估將超過 13 億元，創歷史新高，營運來到年度高峰，全年營收逾 43 億元，EPS 逾 5.7 元，明年營收估逾 52 億元，EPS 挑戰 6.8 元。