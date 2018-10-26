〈億萬富豪調查報告〉台灣共有35人！總財富逾新台幣2.6兆 近7成靠自己白手起家

瑞銀 / 資誠今 (26) 日公布的億萬富豪調查報告，去 (2017) 年台灣億萬富豪從 2016 年的 31 位增加至 35 位，其中 1 位因死亡而排除名單外，這些億萬富豪的平均年齡為 69 歲，且都是男性；以財產規模來看，這些億萬富豪財富金額高達 844 億美元 (折合新台幣逾 2.6 兆)，較 2016 年增加 12%。

調查發現，台灣的 35 位億萬富豪中，有高達 24 位是靠自己白手起家，占台灣億萬富豪人口比重約 69%，比重高於歐洲、中東及非洲（EMEA）地區 60% 與美國的 68%；另有 11 位億萬富豪是靠繼承而來。

而這些靠自己白手起家的億萬富豪持有 539 億美元，繼承者的億萬富豪則持有 305 億美元。

瑞銀台灣區高端客戶部董事總經理鄭柏琦指出，亞洲共有 814 位億萬富豪，占全球億萬富豪人口比重約 38％；在台灣，2017 年億萬富豪的總財富達到 844 億美元，其中 64％的財富由台灣白手起家的億萬富豪所持有，而創造台灣財富的三大產業為消費者和零售業、金融服務業和科技業。

報告指出， 億萬富豪的財富在 2017 年創下了有史以來最大的成長幅度，2,158 位受訪的億萬富豪財富共成長了 19%，達到 8.9 兆美元，其中又以中國的億萬富豪表現最為突出，在財富資產規模就成長 39%，達 1.12 兆美元。

瑞銀表示，2006 年時中國只有 16 位億萬富豪，但在中國政府首度開放私人企業發展的 30 年後的，中國億萬富豪已達到 373 位，占全球總數約五分之一。

其中有 97% 的中國億萬富豪是白手起家的企業家，主要是從事科技和零售等產業。

瑞銀表示，中國的億萬富豪，現正挑戰美國在科技創業方面的傳統優勢，2017 年，由亞洲億萬富豪提供的創投資金水準已與美國並駕齊驅，其中與美國的同業相比，中國的人工智慧相關專利的數量是美國的 4 倍，區塊鏈和加密相關專利的數量則是美國的 3 倍。