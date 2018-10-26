美方放話：除非中國拿出具體方案 否則G20前拒絕重啟貿易談判

中美關係持續緊張，雙方官員指出，目前美國拒絕和中國重啟貿易談判，除非中國方面拿出具體方案，解決強制技術轉讓和其他經濟問題。

《華爾街日報》報導，如此一來，美國總統川普和中國國家主席習近平原定在今年 G20 峰會期間會晤的計畫也可能受影響。報導指出，中國先前曾提議請美國財政副部長 David Malpass 重啟談判。不過美國官員指出，Malpass 在白宮貿易團隊的支持下拒絕了上述提議，要求必須由中方正式提出邀請。

白宮官員指出，如果中國希望 G20 的領導人會談能有意義，那就得做好準備工作，拿出詳細的提議來，否則美國在 G20 峰會以前不會和中國談判。

但對中國來說，提出正式方案會有以下風險，一來曝露中國的談判立場，二來也擔心川普會發推特或聲明批露方案內容，讓中國沒有退路。中國駐美大使崔天凱指出，中國希望在提出具體方案前進行更多磋商。

目前雙方互不相讓，也讓中美貿易談判陷入僵局，美國不願讓自己在 G20 結束後放棄自身所有籌碼，中國方面也忌憚美國會像之前一樣出爾反爾，達成初步協議後又改口作廢。

《經濟學人》也在最新一期指出，美國現在把中國視為戰略對手與破壞規矩者，指控中國不僅偷竊美國的智慧財產、從事不公平貿易，更界日美國的政治與文化。

報導指出，川普必須打造一整套戰略，給中國和平崛起空間，讓中國擴展自己的國際影響力，避免零和遊戲讓雙方走向全面對抗，但在國際貿易方面必須和日本、澳洲等盟友加強合作對抗中國，還要創立新的朋友圈，聯手印度、越南等國。儘管中美的競爭關係未來不會改變，但至少不要讓兩國走向戰爭，最終兵戎相見。