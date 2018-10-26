滬指早盤震蕩走低跌0.58% 地產持續發力超10股漲停

週五(10月26日)，滬深兩市股指雙雙高開，滬指整體上處於緩慢震蕩走低的狀態中;創業板指高開後一路震蕩走低，走勢明顯弱於主板。週期板塊早盤輪番拉升，但各個板塊的拉升缺失持續性;隨著在岸人民幣兌美元跌破6.96關口，離岸人民幣失守跌破6.97關口，滬指、創業板指、深成指集體由紅翻綠，由漲轉跌。

截止午間收盤，滬指早盤收報2588.66點，跌0.58%，成交882億;深成指早盤收報7495.52點，跌0.45%，成交額986億;創業板早盤收報1259.51點，跌1.11%，成交額289億。

截止11:30分，滬股通淨流出3.02億，深股通淨流出4.17億。

從盤面來看，地產股領漲兩市，煤炭、鋼鐵、ST等板塊漲幅居前，券商、白酒、銀行、保險等板塊跌幅居前。

熱點板塊方面， 一汽係開盤繼續活躍，一汽夏利(000927-CN)、一汽轎車(000800-CN)等集體封板;房地產板塊全線爆發，中糧地產(000031-CN-CN)、大龍地產(600159-CN)、中交地產(000736-CN)等現漲停潮;煤炭股早盤活躍，紅陽能源(600758-CN)直線封漲停，雲煤能源(600792-CN)漲逾8%;高位白馬股近期則持續下挫，伊力特跌停，中炬高新跌停，海天味業跌超7%，涪陵榨菜、湯臣倍健等多隻高位股均跌超4%。

銀河證券表示，A股市場繼續寬幅震蕩，投資者分歧較大。後期的A股市場可能繼續呈現震蕩的態勢。近期應持續關註維護市場的相關政策的落地的力度。

此外，機構分析認為，人民幣匯率持續下跌的原因主要有兩方面：一是美元指數依然處於強勢階段，特别是美國經濟各項數據依然比較強勁，美聯儲加息節奏比較穩定，這使得美元仍處於較強勢的週期中;二是中美貨幣政策重新出現分化，中美10年期國債收益率利差收縮到0.4個百分點，這是人民幣匯率貶值的國内基本面因素。