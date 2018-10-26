財報亮眼股價跌？「話語權」才是AMD暴跌主因

半導體製造商 AMD(AMD-US) 昨 (25 日) 公布今年第 3 季財報，營收為 16.5 億美元，年增 4%；營業利益年增率達到 26%，增長至 1.5 億美元；本季度毛利率增長 4%，達到了 40%；綜合下來，AMD 每股收益年增 50%，達到 0.09 美元。

AMD 將毛利率增長歸因於 Ryzen 和 EPYC 等新產品的推出，而 IP 收入占毛利率增長的一半，也成為影響毛利率成長的因素之一。

從部門來看，運算與繪圖部門的營收年增率達 12%，增至 9.38 億美元，其中 Ryzen 桌機與與移動設備，以及數據中心圖形產品 Radeon Instinct 系列的強勁銷售皆是讓營收成長的關鍵因素。

然而 AMD 表示，區塊鏈繪圖晶片營收下降，部分抵銷了 Ryzen 桌機與與移動設備的強勁銷售。雖本季度的區塊鏈相關繪圖晶片銷售不顯著，其營收可忽略不計，但這可能導致未來 AMD 在加密運算渠道中出現產品過剩的情況，甚至影響接下來的幾個季度。

市調機構 Mercury Research 近期發布了最新桌面處理器市場份額調查報告，AMD 市場份額光今年就增長 12.3%，相較於 2 年前提升了近 35%，雖然比起 Intel 的 87.7% 市場份額弱小許多，仍顯示近年來其在桌面處理器市場的穩定增長。

AMD 本季度財報數字表現不錯，但實際上第 4 季的預期營收卻只有 14.5 億美元，遠低於市場預期的 16 億美元，使得原本前景備受看好的 AMD，公司股票單日下挫超過 20%。

相關人士對此指出，於行業中的話語權不足是導致 AMD 股價表現不穩定的重要因素之一。

儘管 AMD 與 Intel 間具有交互授權協議，允許 AMD 將 Intel 所研發的 SSE 指令集，結合硬體進行軟硬整合。但缺乏相應的編譯器將程序代碼轉譯成可執行的指令，影響了 AMD 處理器的運行效率，造成市場形象的損害，也讓其在處理器市場佔有率上屈居劣勢。

目前 Intel 在數據中心處理器市場處壟斷地位，但根據 Intel 前任執行長 Brian Krzanich 表示，AMD 仍有可能佔據 15~20% 的市場份額，其 EPYC 在處理器領域市場份額當中仍有上行空間。