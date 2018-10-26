【大行報告】中泰國際：全球恐慌情緒蔓延 利好港股尋找階段性底部

中泰國際發表研報指，10月25日，隔晚美國三大指數急挫，其中道指及標普500指數分别下跌2.41%及3.09%，今年升幅全數蒸發。芯片製造商德州儀器指出在貿易戰下，市場對芯片需求下降，加深經濟前景的憂慮蔓延至全球股市。港股大盤反復波動了兩週後，亦出現了破底而落、延續尋底跌勢，恒生指數跌穿25000點關口。港股的總體沽空比例，已連續7日錄得高於16%以上的高水平，空頭近期的積極建倉，相信正是衝著這一波全球股市同步下跌而來。然而若後續港股大盤能夠出現恐慌性抛售，把潛在壓力釋放，在低估值的支撐下，相信能夠出現階段性底部。

研報指出，恒生指數承接隔晚美股跌勢裂口低開483點，但早段低見24654點後跌勢開始收窄，最終收報24994點，下跌255點，以全日高位收盤。國企指數微跌49點，收報10176點。中國A股喘定，是令到港股收窄跌幅的因素。市場傳出「國家隊」針對性買入内房及金融股，帶動港股中資券商股、内險股、内房及内銀股表現，是穩住國企指數的源動力。大市沽空金額有169.93億元，沽空比率有16%。港交所(00388-HK)沽空比率有30.9%，盈富基金(02800-HK)沽空比率有71.7%，繼續處於偏高水平。

此外，上證指數及深成指分别微漲0.02%及微跌0.21%，券商、内房、黃金及金融股是撐市主力，但是兩市共有2324隻股份下跌，成交也只有2926億元人民幣。外資經滬深股通更淨沽出36.02億元人民幣A股，顯示出中外投資者仍缺乏信心。盤面上，中資券商是本週抗跌力較強的板塊，中央設立千億元資管計劃，化解股權質押風險，是短期利好券商股的表現，當中以市帳率最低的中國銀河(06881-HK)彈力最強，股價上升6.23%。海通證券(06837-HK)、華泰證券(06886-HK)等分别升5.7%及3.01%。雖然消息面對券商股利好，但是不構成步入見底回升的因素。由於公司的主要收入來源是交易傭金及兩融利息收入，目前中國兩融餘額只有7666億元人民幣，貼近過去4年以來低位，兩市成交金額持續委縮，基本面暫時未有轉向迹象。然而券商板塊整體估值處於歷史低位，稍有任何利好消息，也有出現反彈的機會。

研報認為，港股恒指自高位累計已下跌25.3%，經過9個月的調整，由亢奮而引致的市場泡沫，該已獲得了有效的擠壓。在過去的一段時間，空頭積極建倉，相信是趁全球股市下跌而壓低港股，企圖在更低位回補空倉。目前在岸及離岸人民幣分别低見6.9528及6.9653，已創出今年新低。美國VIX指數及香港恒指波幅指數VHSI指數的急升，也是反映市場恐慌情緒的出現，港股短期有引發恐慌性抛售階段性底部的機會出現。美國將於今日(週五)公佈三季度GDP增長，相信也是市場重新審視美國經濟前景的時刻。