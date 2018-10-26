美股漲了 亞股為何還慘兮兮？專家：等美政府分裂 川普才會閉嘴

專家指出，美股亞股波動走跌，但因為亞洲地區經濟前景疲軟，亞股恐怕跌幅更慘烈。

美股週四 (25 日) 回彈，但亞股週五走勢卻多空交錯，且廣泛仍延續跌勢。

BK 資產管理公司外匯策略部門總監 Kathy Lien 週四表示，這是因為美國升息是基於「經濟普遍成長的背景下」，但是亞洲一些國家升息卻是因為保護本身貨幣兌美元匯率的「迫切需求」。

「這不是在正面成長趨勢環境下，所以與美股相比，新興市場受到的壓力就更沉重。不幸的是，這還只是開始，我認為這情勢會比預期更漫長，這波拋售潮還會持續一段時間。」

關稅戰肆虐，出口型經濟體已遭侵襲？

由於關稅戰持續不斷，市場擔心削弱企業 2019 年獲利能力，即便財報季佳訊不斷也未能大大振奮投資者。

除此之外，南韓第三季經濟成長遜於預期，為亞洲經濟再添惡兆。南韓 7 月至 9 月一季，經濟成長年率僅 2%，根據 Reuters 調查，分析師先前估計成長 2.2%。

南韓 GDP 年增率 圖片來源：tradingeconomics.com

因中美貿易緊張關係，全球貿易放緩，以出口為導向的南韓經濟備受威脅，但南韓並非唯一仰賴貿易的亞洲經濟體，因此其經濟成長低於預期，被一些分析師視為亞洲地區前景惡化的風向球。

ING 首席經濟學家兼亞太研究主管 Robert Carnell 週四表示，「有鑑於此弱點，我們要留意這個地區，台灣和新加坡也帶有一些韓國經濟的特點。」

亞洲前景惡化，該地區一些經濟體也正面臨資本外流，導致幣值貶至多年低點的困境。

但 Lien 指出，亞洲也並非全無希望，許多投資者仍沒有充分聚焦美國接下來期中選舉「可能帶來的改變。」

他認為，倘若民主黨獲得參議院的控制權，可能會出現「正面的政治僵局」，這將有利於亞洲貨幣和全球市場。

「如果我們的政府立場分裂，那川普總統就必須要緩和他的貿易言論，這樣才能讓他的其他政策順利進行，我想這就是大家（對期中選舉) 寄予厚望的原因，這真的能為各市場帶來穩定。」