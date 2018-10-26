傳三星將於明年推出全球首款5G和可折疊智慧手機

據知情人士表示，三星電子 (005930-KR) 準備在明年推出首款 5G 智慧手機，同時也將推出更便宜的旗艦版和可折疊螢幕手機，以挑戰蘋果 (AAPL-US) 並領先來自中國競爭對手。

據稱，三星電子正在與美國電信公司 Verizon 進行商談，將在美國推出支援 5G 的 Galaxy S10 智慧手機。三星希望透過美國最大電信運營商的支持，來推廣該 5G 技術及相關設備。5G 將帶來比現在使用的 4G 快幾十倍的數據傳輸速度。

另一方面，知情人士稱，由於來自美國蘋果、華為 (002502-CH) 和 OPPO 等中國科技廠的競爭，低價格且優質的型號似乎較能贏得市場。三星電子也將明年推出更實惠的版本，以吸引廣泛的消費者。

三星受到來自蘋果和華為的競爭威脅 (圖: MyBroadband)

同時，三星也急於完成可折疊式手機的開發，並期望在具有成長潛力的利基市場中佔據主導地位。據悉，可折疊手機代號為「Winner」，並且已經開發多年。

BayStreet Research 的分析師 Cliff Maldonado 表示:「三星要在這個市場中脫穎而出並參與競爭，取決於硬體。這就是他們的強項，可折疊式手機尚需要定位和品牌化。」

一位知情人士表示，三星和谷歌 (GOOGL-US) 一直致力於為手機開發特殊版本的 Android 操作軟體，終端用戶界面將主要取決於硬體設計。另一位知情人士則表示，三星可能無法在明年第二季前推出。

設備研究副總裁 Bryan Ma 表示:「三星確實需要在下一次發布有所突破，特別是因為 Galaxy S9 和 Note 9 令人覺得了無新意。」

三星則是在一份聲明中表示:「我們不斷改進我們的智慧手機產品組合，為我們的客戶提供全新且令人興奮的創新和體驗。目前，我們沒有任何關於未來手機的資訊。」