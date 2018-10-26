【異動股】紡織板塊午後持續強勢 南紡股份(600250-CN)等2股漲停

午後，紡織服裝板塊持續強勢，截止發稿，華升股份(600156-CN)漲停報3.72元，南紡股份(600250-CN)漲停報6.27元，鳳竹紡織(600493-CN)、嘉麟傑(002486-CN)、柏堡龍(002776-CN)、安正時尚(603839-CN)漲逾5%，華紡股份(600448-CN)、諾邦股份(603238-CN)、紅蜻蜓(603116-CN)等股均上漲超3%。

消息面上，人民幣大幅貶值，利好紡織板塊。昨日人民幣即期收盤還險守6.95關口，與中間價均創近22個月新低，報6.9498。外匯交易中心數據顯示，在岸人民幣兌美元今日盤中一度跌破6.96關口，跌超0.2%低至6.9682，開盤後累計下挫近百點，至2008年5月以來新低;離岸人民幣兌美元跌破6.97關口，日内低見6.9770點，日内累計下跌近200點。

路透社援引交易員對昨日走勢解釋稱，美元指數延續偏強走勢，加上中間價跌破6.94元，午後客盤購匯情緒被激發，人民幣突破早盤區間，而欠佳的9月結售匯數據助力匯價下行。自6月中旬以來人民幣抛售步伐加快。在岸人民幣匯率當時至今已下跌超8.4%。他們認為，人民幣可能進入新的交易區間，風險繼續累積。

機構分析認為，市場對中美貿易戰帶來出口走弱及下半經濟展望的擔憂情緒不斷升溫，人民幣或將面臨進一步貶值壓力。隨著人民幣的走弱及美元指數的強勢，相關外向型公司有望獲得匯兌收益及出口上的提升。從基本面邏輯看，人民幣貶值受益行業是化纖、工程機械、家電、紡服、電子等，受損行業有航空、造紙。