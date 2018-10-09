中國三四線房市注意！北京定調：貨幣化安置政策逐漸退場

本就風雨飄搖的中國房地產市場，再度接到最新政策指示，中國國務院常務會議宣布，要盡快調整棚改貨幣化安置政策，尤其商品房庫存不足、房價上漲壓力大的市縣，得盡快取消貨幣化安置優惠政策。

中國國務院常務會議昨晚明確指出，因地制宜調整完善棚改貨幣化安置政策，商品住房庫存不足、房價上漲壓力大的市縣，要盡快取消貨幣化安置優惠政策，這也代表貨幣化安置開始慢慢離開政策舞台。

今年來，有關棚改貨幣化退場的消息早就傳得沸沸揚揚，國務院這番指示對市場來說並不意外，但對近來飽受降價傳聞困擾的房地產類股，今天股價走勢依舊不樂觀，以先前喊出要活下的萬科 A 為例，今日截至午盤還小跌 1.5%。

萬科 A 最新走勢 (圖自新浪財經)

去庫存來到尾聲 商品房待售面積創 5 年最低

商品房待售面積是反映房地產庫存水準的一大指標，而根據中國國家統計局統計，2015 年底，商品房待售面積 7.19 億平方米。經過兩年多的去庫存，至 2018 年 8 月底，商品房待售面積已降至 5.39 億平方米，創下 2014 年初以來最低水準。

易居研究院智庫研究中心研究總監嚴躍表示：「目前，三四線城市的去庫存需求己經基本完成，就連先前庫存率較高的呼和浩特，也不再強調去庫存。」眼看去庫存任務結束，先前促進三四線城市去庫存的最大功臣的「棚改模式」，也將功成身退。

棚改及貨幣化安置該何去何從

不過，按照先前規劃，2018-2020 年，中國仍有 1500 萬套棚改計劃，那到底棚改及貨幣化安置接下來該何去何從？

中原地產研究中心首席分析師張大偉坦言，目前市場對棚改政策非常敏感，這項政策是支持近幾年房市的最關鍵因素，尤其這幾年來中國三四線城市的爆發式成長，就是靠著棚改的貨幣化安置而來。

事實上，貨幣化安置造成大量購屋需求，而在部分城市庫存不足的情況下，很容易放大購房者對市場的緊張情緒。

戴德梁行首席政策分析專家魏東認為，棚改貨幣化政策的確大幅改善民生，幫助先前居住環境很不好的棚戶居民改善生活品質，但三四線城市棚改貨幣化帶來的資金也推高當地房價，同時放大有效需求，導致房價高於真實價值。

魏東認為，這次的政策調整是適應目前市場現狀，預計接下來棚改貨幣化政策會更加因地制宜，針對不同區域的市場情況採取相應政策，要讓房地產朝健康發展。