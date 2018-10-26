【異動股】芯片概念股高開高走 江化微(603078-CN)漲停

今早，芯片概念股高開高走，截止發稿，江化微(603078-CN)漲停報29.46元，紫光股份(000938-CN)漲6.94%報35.77元，紫光國微(-CN)漲5.78%報31.82元，聚燦光電(-CN)漲4.77%報10.98元，亞翔集成(603929-CN)、華勝天成(600410-CN)、耐威科技(300456-CN)等漲超4%，阿石創(300706-CN)、捷捷微電(300623-CN)等個股亦有上漲表現。

據第一財經消息，中國5G頻譜將於近期公佈，而隨著頻譜方案的最終確定，5G的牌照也將於今年年底或者明年年初發佈。“目前已經由工信部上報上級部門。”該人士表示，牌照的最終發放數量依然有不確定因素，可能從三張變為四張，但從時間表上看發放時間不會太晚。

申萬宏源報告預計，中國三大運營商5G總投資有望超過1.3萬億元，比4G時代增長超過60%。這給5G網絡規劃設計及各類軟、硬件設施供應商帶來龐大的商機，誰能獲得這些大單，誰就有了未來2至3年相對明確的業績預期。

隨著5G應用大規模鋪開，未來3至5年將為產業鏈帶來數萬億元的商機。據中國信通院《5G經濟社會影響白皮書》預測，2030年由5G帶動的直接產出和間接產出將分别達到6.3萬億元和10.6萬億元。