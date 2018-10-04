中國房市有多冷？今年十一長假根本沒人要看房

過去黃金周，中國房地產市場總會湧進大量看屋人潮，而有所謂「金九銀十」的說法。不過今年隨著中國房市降溫，今年十一長假的看屋人潮也不復見，包括地產開發商和房仲業者都能感受到房市冷颼颼的寒意。

陸媒報導，多名過去總是忙的團團轉的房仲業者，今年十一長假反倒休起了假來，因為手上根本沒有急簽單的客戶，有的房仲甚至乾脆辭職轉行，就是認為未來房市在官方嚴格調控下，很長一段時間大概很難再起來。

回顧中國過去十年來的房地產市場，當中雖然經歷過多次起伏，也出現過很明顯的房市降溫，但從大方向來看，房價最後總會向上攀升。

但這回之所以不同，以北京為例，去 (2017) 年 3 月突然推出的新政迅速鎖住北京房市的交易量，之後一年多來，很多仲介好幾個月才能賣出一間房，房價更大幅下調，讓不少過去賺很大的仲介業者選擇離職。

北京市統計局資料顯示，2018 年 1 月至 8 月，北京市商品房銷售面積與去年同期降 32.8%，其中住宅銷售面積年降了 22.7%。真正重要的是，北京向來是全中國房市的風向指標，攤開這回全國範圍的波動，其他多個城市的房價和成交量也都出現相似曲線。

易居研究院副院長楊紅旭更直接指出：「北京、上海、深圳、廣州、廈門、南京、無錫、石家莊、天津、武漢、長沙、成都、西安、杭州，包括大都市周邊，比如廊坊，這些調控嚴厲、市場前期已經降溫的城市，在九十月份都沒戲。」

在中國官方新房限價政策的影響下，中古屋更能反應市場的真實情況。根據貝殼研究院的資料，100 城每月掛牌價比上月下跌城市數量，今年 3 月至 5 月都是每月 19 個，6 月 25 個，7 月 19 個，而 8 月則暴增到 47 個。

中原地產首席分析師張大偉指出：「調控政策嚴格的北京、上海、深圳、杭州、南京、合肥等城市已經出現房價向下的趨勢。房價調整正從點到區域擴散。熱點城市的房市開始逐漸降溫，以目前購買力來看，很難再支撐市場繼續向上。」

不只房仲做不下去，就連過去風光無限的大型房地產業者，也喊出要想辦法「活下去」，張大偉更指出，今年會是房地產業者近 4 年資金壓力最大的一年。隨著 2016 年 9 月起全國一二線城市嚴格調控，融資收緊，在這種情況下，房地產業者的資金壓力越來越大，雖然整體銷售還很不錯，但很多業者拿地開發的動作已不像過去一樣積極。

這一回，眼看中國官方不斷重申「堅決遏制房價上漲」，又有限購限貸限售限價的調控政策，還有反炒房專項整治行動，以及收緊棚改貨幣化安置的貨幣調控。再加上先前放出風向的房地產稅和有意取消預售制度，調控力道堪稱有史以來最大，預計今年中國房市颳起的冷風才剛開始，短期內不容樂觀。